ممشى أبوعريش يصنع السعادة

(MENAFN
- Al Watan) تحول ممشى أبوعريش في الجهة الشرقية إلى بيئة تصنع السعادة لمرتادي المشي من الرجال والنساء والأطفال، إذ يرسم الفرحة على محيا المواطنين والمقيمين، ويطرد الطاقة السلبية، في وقت يعد الممشى واجهة حضارية وجمالية، والذي يبلغ طوله نحو 5 كم، وسط مطالب باستكمال الخدمات الممثلة في تنفيذ دورات مياه، ومصلى، وزيادة الألعاب الترفيهية، وزراعة أشجار محلية كالفل والنباتات العطرية وغيرها، وتنفيذ فعاليات بشكل مستمر.
رصد ميداني
رصدت "الوطن" إقبال الشباب والسيدات والمسنين والأطفال، والجهات الحكومية والمختصة، والفرق التطوعية، ومشاركتهم في مبادرة المشي المنفذة، وسط تنافس كبير لتحقيق المراكز الأولى بكل روح رياضية، وأطلق محافظ أبوعريش شهاب بن شاهر الجنفاوي شارة بداية السباق، بحضور مسؤولي فرع وزارة الرياضة، والجهات الحكومية بالمحافظة، وجمعية المشاة، وتجول في الأركان المخصصة التي بلغت 15 ركنا، واستمع إلى شرح مفصل، للجهود المنفذة، وبلغ عدد المشاركين في المشي نحو 1500 مشاركا ومشاركة، إلى جانب عروض الخيل المنفذة.
إكمال الخدمات
أكد محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي لـ((الوطن))، أن الممشى رائعا، ووجهة جاذبة للمواطنين، ويحتاج إلى استكمال بعض الخدمات، مشيرا إلى أنه وجه الجهات المختصة باستكمال النواقص، ليصبح أفضل بالمستقبل، تنفيذا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه، مضيفا إلى أن فعالية المشي مميزة، وتحقق أهداف رؤية المملكة، وتهدف إلى نشر ثقافة المشي، والمساهمة في زيادة ممارسة الرياضة، ترجمة لأهداف ومبادرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نشر الرياضة، وكل مايسهم في رفاهية وجودة الحياة، مشيدا بدور فرع وزارة الرياضة بجازان، ورابطة الكشافة، والجمعيات الأهلية والمجتمعية، والجهات الحكومية.
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