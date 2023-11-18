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ممشى أبوعريش يصنع السعادة

11/18/2023 2:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) تحول ممشى أبوعريش في الجهة الشرقية إلى بيئة تصنع السعادة لمرتادي المشي من الرجال والنساء والأطفال، إذ يرسم الفرحة على محيا المواطنين والمقيمين، ويطرد الطاقة السلبية، في وقت يعد الممشى واجهة حضارية وجمالية، والذي يبلغ طوله نحو 5 كم، وسط مطالب باستكمال الخدمات الممثلة في تنفيذ دورات مياه، ومصلى، وزيادة الألعاب الترفيهية، وزراعة أشجار محلية كالفل والنباتات العطرية وغيرها، وتنفيذ فعاليات بشكل مستمر.
رصد ميداني
رصدت "الوطن" إقبال الشباب والسيدات والمسنين والأطفال، والجهات الحكومية والمختصة، والفرق التطوعية، ومشاركتهم في مبادرة المشي المنفذة، وسط تنافس كبير لتحقيق المراكز الأولى بكل روح رياضية، وأطلق محافظ أبوعريش شهاب بن شاهر الجنفاوي شارة بداية السباق، بحضور مسؤولي فرع وزارة الرياضة، والجهات الحكومية بالمحافظة، وجمعية المشاة، وتجول في الأركان المخصصة التي بلغت 15 ركنا، واستمع إلى شرح مفصل، للجهود المنفذة، وبلغ عدد المشاركين في المشي نحو 1500 مشاركا ومشاركة، إلى جانب عروض الخيل المنفذة.
إكمال الخدمات
أكد محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي لـ((الوطن))، أن الممشى رائعا، ووجهة جاذبة للمواطنين، ويحتاج إلى استكمال بعض الخدمات، مشيرا إلى أنه وجه الجهات المختصة باستكمال النواقص، ليصبح أفضل بالمستقبل، تنفيذا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه، مضيفا إلى أن فعالية المشي مميزة، وتحقق أهداف رؤية المملكة، وتهدف إلى نشر ثقافة المشي، والمساهمة في زيادة ممارسة الرياضة، ترجمة لأهداف ومبادرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نشر الرياضة، وكل مايسهم في رفاهية وجودة الحياة، مشيدا بدور فرع وزارة الرياضة بجازان، ورابطة الكشافة، والجمعيات الأهلية والمجتمعية، والجهات الحكومية.

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