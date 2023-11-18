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عقل الإنسان يضم 40 ألف مفردة

11/18/2023 2:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أثبتت الدراسات العلمية أن العقل البشري يحتوي على قاموس فوري يعمل بمواصفات تفوق أفضل تطبيقات الترجمة والقواميس الإلكترونية، حيث يحتوي هذا القاموس على مفردات وأصوات وتركيبات لغوية، وعبارات ومعلومات نحوية تتيح للمتحدث أن ينتج عددًا لا نهائي من الجمل، كما يحتوي أيضا على معجم مترادفات تسمح له بالربط بين الكلمات ذات الدلالات المتشابهة من حيث المعنى أو الصوت أو الشكل الإملائي.
وجد الباحثون أن الأمريكي الناطق بالإنجليزية، الذي يبلغ عمره في المتوسط عشرين عامًا يعرف حوالي 42 ألف مفردة، وأن هذا العدد يرتفع إلى زهاء 48 ألف مفردة عند سن الستين، ويختزن بعض البشر عددًا أكبر من المفردات حسب تجاربهم الحياتية المختلفة.
وتتطرق نيكول كاسترو، أستاذ مساعد اضطرابات وعلوم التخاطب بجامعة بافلو في نيويورك، في تصريحات للموقع الإلكتروني (The Conversation) إلى نظرية ((الخلية الجدة))؛ بمعنى أن العقل البشري يختزن المفردات اللغوية على خلايا عصبية داخل المخ، أي أن هناك خلية عصبية لكل كلمة يعرفها الإنسان يطلق عليها اسم ((الجدة))، ولا تتفق كاسترو مع هذه النظرية، وتعتقد أن هناك منظومة متكاملة داخل المخ تحمل ((منظومة المعالجة المتوازية الموزعة))؛ بمعنى أن هناك شبكة من الخلايا العصبية داخل المخ تعمل بشكل متكامل لاسترجاع المعلومة اللغوية وقت الحاجة إليها.
وتوضح أنه عندما يقوم الإنسان باسترجاع كلمة معينة مثل ((كلب)) على سبيل المثال، يتبادر إلى الذهن مجموعة من الأفكار التي ترتبط تلقائيًا بهذه المفردة، مثل صوت نباح الكلب أو ملمس فرو الكلب أو ذكريات تخص الكلب الذي كان رفيق طفولتك، وقد تقترن هذه المفردة في الذهن بمشاعر أو انفعالات معينة ترتبط بتجارب الشخص السابقة في التعامل مع الكلاب.

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