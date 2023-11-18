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بعد 1454 عاما تجسيد طرفة بن العبد

11/18/2023 2:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد مرور 1454 عامًا من وفاته، سلطت وزارة الثقافة، الضوء على حياة، أحد أشهر شعراء المعلقات، وهو الشاعر: ((طرفة بن العبد))، وأعماله الشعرية من خلال فعاليات ثقافية متعددة، وفنية وتعليمية مبتكرة، وتقديم تراثه الأدبي والشعري بوسائل إثرائية تفاعلية، واستعادة بيئة الشاعر، وتمكنه من إدراك عبقريته وسر تميزه وذيوع شعره، وتجسيد سيرة الشاعر بعدة طرق ثقافية تشمل الفيديوهات والصور والشاشات التفاعلية والمجسمات، وذلك ضمن مبادرة مسار الشعر العربي، وقد اختيرت الأحساء، مكانًا لذلك، لأنها مرتع طفولة الشاعر، وملعب صباه وشبابه ومحل موته.
عوالم الشاعر
فيما اشتمل معرض عوالم الشاعر، الذي يركز على مزج التسلية بالتعليم على 6 أركان، وهي: كتيب إلكتروني عن قصة الشاعر، وشجرة عائلة طرفة، ومجسم لطرفة بن العبد، وحاول أن تقرأني وجغرافية طرفة، وغريب الألفاظ، فيما جسدت منطقة السوق، الأسواق التقليدية في عصر الشاعر، ويحتوي على عدة تفعيلات تشمل ورش العمل والحرف اليدوية والأنشطة التفاعلية، ومن ورش العمل: إلقاء الشعر، والرسم على الجلد، والشاعر في عيون الفنانين، وكتابة القصائد، وأقسام البيت الشعري، إضافة إلى أركان للحرف اليدوية، وهي: الخوص، البشوت، الخشبيات، إضافة إلى ركن التصوير بأزياء ما قبل الإسلام، الحكاء المتجول، إضافة إلى أمسيات شعرية يقدمها نخبة من الشعراء، إلى جانب ندوات تتناول المنجز الشعري لطرفة، وحياته، وكوامن الإبداع في شعره، علاوة على المعزوفات الحية والموشحات.
من أركان المهرجان:
. الراوي
. جدارية الخط العربي
. الخطاط
. الرمل
. خيال الظل
. التصوير
. بيئة الشاعر
. إلقاء الشعر للأطفال
. لعبة المفايل
. السوق
. التوثيق البصري
. المسرح
. غرفة الهروب
. ركن الأطفال
. عوالم الشاعر.
4 ندوات ثقافية:
01- المكان والبداوة في شعر طرفة.
02- طرفة بين مأساة الطفولة ونرجسية الشباب.
03- السيرة الذاتية لطرفة: قراءة جديدة للمعلقة.
04- المكانة الشعرية لمعلقة طرفة بين التراث والمعاصرة.

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