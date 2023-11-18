بعد 1454 عاما تجسيد طرفة بن العبد

(MENAFN
- Al Watan) بعد مرور 1454 عامًا من وفاته، سلطت وزارة الثقافة، الضوء على حياة، أحد أشهر شعراء المعلقات، وهو الشاعر: ((طرفة بن العبد))، وأعماله الشعرية من خلال فعاليات ثقافية متعددة، وفنية وتعليمية مبتكرة، وتقديم تراثه الأدبي والشعري بوسائل إثرائية تفاعلية، واستعادة بيئة الشاعر، وتمكنه من إدراك عبقريته وسر تميزه وذيوع شعره، وتجسيد سيرة الشاعر بعدة طرق ثقافية تشمل الفيديوهات والصور والشاشات التفاعلية والمجسمات، وذلك ضمن مبادرة مسار الشعر العربي، وقد اختيرت الأحساء، مكانًا لذلك، لأنها مرتع طفولة الشاعر، وملعب صباه وشبابه ومحل موته.
عوالم الشاعر
فيما اشتمل معرض عوالم الشاعر، الذي يركز على مزج التسلية بالتعليم على 6 أركان، وهي: كتيب إلكتروني عن قصة الشاعر، وشجرة عائلة طرفة، ومجسم لطرفة بن العبد، وحاول أن تقرأني وجغرافية طرفة، وغريب الألفاظ، فيما جسدت منطقة السوق، الأسواق التقليدية في عصر الشاعر، ويحتوي على عدة تفعيلات تشمل ورش العمل والحرف اليدوية والأنشطة التفاعلية، ومن ورش العمل: إلقاء الشعر، والرسم على الجلد، والشاعر في عيون الفنانين، وكتابة القصائد، وأقسام البيت الشعري، إضافة إلى أركان للحرف اليدوية، وهي: الخوص، البشوت، الخشبيات، إضافة إلى ركن التصوير بأزياء ما قبل الإسلام، الحكاء المتجول، إضافة إلى أمسيات شعرية يقدمها نخبة من الشعراء، إلى جانب ندوات تتناول المنجز الشعري لطرفة، وحياته، وكوامن الإبداع في شعره، علاوة على المعزوفات الحية والموشحات.
من أركان المهرجان:
. الراوي
. جدارية الخط العربي
. الخطاط
. الرمل
. خيال الظل
. التصوير
. بيئة الشاعر
. إلقاء الشعر للأطفال
. لعبة المفايل
. السوق
. التوثيق البصري
. المسرح
. غرفة الهروب
. ركن الأطفال
. عوالم الشاعر.
4 ندوات ثقافية:
01- المكان والبداوة في شعر طرفة.
02- طرفة بين مأساة الطفولة ونرجسية الشباب.
03- السيرة الذاتية لطرفة: قراءة جديدة للمعلقة.
04- المكانة الشعرية لمعلقة طرفة بين التراث والمعاصرة.
MENAFN18112023000089011017ID1107450398
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.