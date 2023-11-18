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انطلاق Starship إلى الفضاء

11/18/2023 2:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أُطلقت مركبة الفضاء (Starship) العملاقة الجديدة، التابعة لشركة ((سبيس إكس))، من جنوب تكساس في رحلة تجريبية، بعد 7 أشهر من انتهاء المحاولة الأولى بانفجار.
كان هدف إطلاق المركبة، التي يبلغ طولها 397 قدمًا 121 مترًا، فوق خليج المكسيك، هو فصلها عن معززها وإرسالها إلى الفضاء.
واستهدفت ((سبيس إكس)) الوصول بمركبة الفضاء إلى ارتفاع 150 ميلاً (240 كيلومترًا)، وهو ارتفاع يكفي لإرسال المركبة الفضائية على شكل رصاصة حول العالم قبل الهبوط في المحيط الهادئ بالقرب من هاواي بعد نحو ساعة ونصف الساعة من الإقلاع، أي أقل من رحلة حول مدار كامل.
والمركبة الفضائية هي أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، واستغرقت رحلتها الأولى في أبريل الماضي أربع دقائق، وسقط معززها في خليج المكسيك.
ومنذ ذلك الحين، أجرت شركة رجل الأعمال إيلون ماسك العشرات من التحسينات على المركبة ومحركاتها الـ33، إضافة إلى منصة الإطلاق.

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