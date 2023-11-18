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الوسائد الصفراء هوس مضر بالصحة

11/18/2023 2:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يحرص فيه معظمنا على التخلص من وسادته القديمة، وعلى الأخص حين تبدأ بعض البقع الصفراء تنتشر عليها، وتزول أو لا تزول مع الغسل المتكرر، فإن البعض يبدي حرصا شديدا على الاحتفاظ بهذه الوسادة، متذرعا بذرائع عدة، منها الألفة والاعتياد، وكذلك التفاؤل.
وفي وقت دارت فيه نقاشات عدة على مواقع التواصل بين عشاق هذه الوسائد القديمة المتمسكين بها من جهة، ومن ينفرون منها من جهة أخرى، حذر خبراء من أن ((الوسائد الصفراء)) تشكل خطرا على الصحة.
عنصر أساسي
في مجتمعنا يبدو النفور شبه تام وعام من الوسائد الصفراء، لكن هذه الوسائد المتكتلة ذات البقع الغامضة تمثل عنصرا أساسيا في عدد من المنازل وفق ما تكشفه محادثات ساخنة عبر الإنترنت تحاول فهم هذا الهوس الغريب.
يقول أحد تعليقات TikTok: ((إذا لم تكن لديك وسادة صفراء يابسة، فلن تعيش أبدًا))، ويقول آخر: ((ليست هناك وسادة مثل اللون الأصفر القديم)).
بينما تلقت تغريدة حديثة، تسمى ((الوسائد الصفراء سحرية))، كثيرا من الإعجابات، حتى جذبت انتباه NBC News.
لماذا وسادتك صفراء؟
تفسر الدكتورة ليندسي زوبريتسكي، طبيبة الأمراض الجلدية في ميسيسيبي الأمريكية، إصفرار الوسائد، إذ تقول: ((تراكم الزيوت والأوساخ والعرق من شعرك وبشرتك مع مرور الوقت يترك بقايا قذرة على وسادتك، مما يؤدي إلى تغير اللون)).
كما ينتج وجهك أيضا مادة دهنية لزجة، تسمى ((الزهم))، التي تحافظ على ترطيب بشرتك. ويختلف الزهم عن العرق، لكنه يتجمع على وسادتك بالطريقة نفسها.
وتضيف: ((سيلان اللعاب والمكياج ومنتجات الوجه الأخرى والشعر المبلل يمكن أيضا أن يجعل وسادتك صفراء)).
خطر الوسادة الصفراء
تبين زوبريتسكي أن ((النوم على وسادتك الصفراء المفضلة سنوات متتالية يمكن أن يؤدي إلى ظهور حب الشباب، وأنواع أخرى من تهيج الجلد، لأن تراكم الأوساخ يمكن أن يسد المسام. هذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون الأكزيما أو الوردية أو حب الشباب الموجود أو البشرة الحساسة)).
وداعا للوسائد القديمة
بقدر ما تعتقد أن وسادتك الصفراء توفر لك الراحة، فقد حان الوقت لتقول لها وداعًا.
يقول الخبراء إن كل هذا التغير في اللون هو تراكم للأوساخ التي يمكن أن تشكل مشاكل على صحة الجهاز التنفسي والجلد والنوم.
ويوضح الدكتور زاكاري روبين، أخصائي حساسية الأطفال في إلينوي الأمريكية: ((هذه الوسائد الصفراء القديمة ذات الرائحة الكريهة، على الرغم من وجود نوع من الارتباط العاطفي بها، تعرضك لمسببات الحساسية، وتخلق أرضًا خصبة للعفن. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن هذه الوسائد تتآكل بمرور الوقت، فإنها لا تمنحك نوع دعم الرقبة الذي تحتاجه)).
تعرض للحساسية
يشدد روبين على أن ((الأمر الأكثر إشكالية بالنسبة لبعض الأشخاص هو التعرض للمواد المسببة للحساسية التي تنتشر على الوسائد الصفراء بالمنزل، وهي عث الغبار (على حد وصفه)، وهي حشرات مجهرية تحب أكل رقائق صغيرة من جلد الإنسان الميت. عندما تنام على وسادة قذرة، فمن المحتمل أنك تستنشق البروتينات من أجسامها المتحللة، مما قد يؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية وتهيجها)).
ويضيف روبين: ((يزدهر عث الغبار في الرطوبة، لذا فأنت تنام مع مسببات الحساسية الرئيسية)).
وتحتوي نحو 4 من كل 5 منازل في أمريكا على مسببات حساسية عث الغبار في سرير واحد على الأقل، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية. وتعد هذه المخلوقات محفزًا داخليًا رئيسيًا للأشخاص المصابين بالربو، ويمكن أن تعيش في الأثاث المنجد والسجاد والستائر أيضًا.
ويفيد روبين: ((جهازك المناعي لديه إيقاع يومي، مما يعني أن حالات معينة مثل الحساسية والأكزيما والربو تتفاقم في جداول فريدة وفقا للوقت من اليوم، ولكن في الغالب في الليل. إذا كانت لديك وسادة متسخة، فمن المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم هذه الظروف بشكل أكبر عندما تحاول الراحة)).
وتابع: ((العفن ووبر الحيوانات الأليفة من المهيجات الأخرى التي يمكن أن تتراكم على وسادتك)).
كيف تحافظ على نظافة وسادتك؟
تجنب النوم عليها دون غطاء وسادة. اختر أغطية وسائد تثبط نمو البكتيريا مثل المصنوعة من الحرير. استخدم غطاء بسحاب يمكن غسله. كيفية تنظيف وتطهير الوسائد بشكل صحيح
أزل أكياس الوسائد، ورش صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم واتركها 30 دقيقة على الوسادة، لتقليل الروائح الكريهة. رش وسادتك بمطهر آمن للأقمشة. انشر الوسادة في الهواء بالخارج بضع ساعات كل أسبوعين. اغسل الوسائد في الغسالة بدورة دقيقة كل 3 أشهر. يفضل استخدام منظفات خالية من العطور أو الأصباغ. جفف غطاء الوسادة النظيف بالهواء قبل استبداله. استبدل وساداتك كل سنة إلى سنتين.

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