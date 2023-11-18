-->

Sunday, 19 November 2023 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق مهرجان العسل بكحلا لمدة 3 أيام

11/18/2023 2:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح رئيس مركز كحلا محمد بن حسين بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل مهرجان العسل بكحلا بنسخته الثانية الذي تنظمة وزارة البيئة، ويستمر المهرجان لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم يبدأ من الساعة ال 4 عصراً، إلى الساعة 9 مساء ، ويضم 50 ركن لمنتجي العسل، والأسر المنتجة وبعض الإدارات الحكومية والاهلية المشاركة، وتهتم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنتجي العسل من خلال برامج الدعم والإرشاد والوقاية بالإضافة إلى إقامة المهرجانات السنوية للتعريف بالمنتج والتعريف بالطرق السليمة والفعالة لإنتاج عسل ذو الجودة العالية، كما تشارك لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية وجمعية كحلا للخدمات الانسانية.

وتقام في المهرجان دورات وورشة عمل تختص بتربية النحل وغيرها، وبرامج ثقافية بالاضافة أللوان من الموروث الشعبي الخاص بالمنطقة.

ويقع مركز كحلا جنوب مدينة أبها بحوللي 150كلم، وتشتهر بأشجار السدر واللبخ العملاق وغيره.

مدير عام فرع عسير آل مجثل دعى محبي العسل ووسائل الإعلام والأهالي لحضور المهرجان، مؤكداً أن إقامة هذه المهرجانات فرصة كبيرة وهامة لمنتجي العسل والأسر المنتجة التي تقدمها الوزارة للمشاركين وتشرف عليها.

MENAFN18112023000089011017ID1107450395

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث