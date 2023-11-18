انطلاق مهرجان العسل بكحلا لمدة 3 أيام

MENAFN - Al Watan) افتتح رئيس مركز كحلا محمد بن حسين بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل مهرجان العسل بكحلا بنسخته الثانية الذي تنظمة وزارة البيئة، ويستمر المهرجان لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم يبدأ من الساعة ال 4 عصراً، إلى الساعة 9 مساء ، ويضم 50 ركن لمنتجي العسل، والأسر المنتجة وبعض الإدارات الحكومية والاهلية المشاركة، وتهتم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنتجي العسل من خلال برامج الدعم والإرشاد والوقاية بالإضافة إلى إقامة المهرجانات السنوية للتعريف بالمنتج والتعريف بالطرق السليمة والفعالة لإنتاج عسل ذو الجودة العالية، كما تشارك لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية وجمعية كحلا للخدمات الانسانية.

وتقام في المهرجان دورات وورشة عمل تختص بتربية النحل وغيرها، وبرامج ثقافية بالاضافة أللوان من الموروث الشعبي الخاص بالمنطقة.

ويقع مركز كحلا جنوب مدينة أبها بحوللي 150كلم، وتشتهر بأشجار السدر واللبخ العملاق وغيره.

مدير عام فرع عسير آل مجثل دعى محبي العسل ووسائل الإعلام والأهالي لحضور المهرجان، مؤكداً أن إقامة هذه المهرجانات فرصة كبيرة وهامة لمنتجي العسل والأسر المنتجة التي تقدمها الوزارة للمشاركين وتشرف عليها.