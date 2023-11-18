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رفع مستوى الإنذار إلى اللون الأحمر في 6 محافظات بمنطقة مكة

11/18/2023 2:14:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، رفع مستوى الإنذار في العاصمة المقدسة وجدة ورابغ وخليص والجموم وبحرة في منطقة مكة إلى "الإنذار الأحمر"، ابتداء من الساعة 1:00 صباح الأحد حتى الساعة 11:00 مساء.

كما أوضح التأثيرات المصاحبة لهذه الأمطار وهي: رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

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