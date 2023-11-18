رفع مستوى الإنذار إلى اللون الأحمر في 6 محافظات بمنطقة مكة

(MENAFN
- Al Watan) أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، رفع مستوى الإنذار في العاصمة المقدسة وجدة ورابغ وخليص والجموم وبحرة في منطقة مكة إلى "الإنذار الأحمر"، ابتداء من الساعة 1:00 صباح الأحد حتى الساعة 11:00 مساء.
كما أوضح التأثيرات المصاحبة لهذه الأمطار وهي: رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.
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