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أخضر 23 يكسب ودية الأردن

11/18/2023 2:14:48 PM
(MENAFN- Al Watan) كسب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، نظيره منتخب الأردن 2 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، لحساب الجولة الأولى للدورة الودية المقامة بالخبر، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.

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