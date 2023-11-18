أخضر 23 يكسب ودية الأردن

أخضر 23 يكسب ودية الأردن
التاريخ
11/18/2023 2:14:48 PM
(MENAFN
- Al Watan) كسب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، نظيره منتخب الأردن 2 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، لحساب الجولة الأولى للدورة الودية المقامة بالخبر، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
MENAFN18112023000089011017ID1107450393
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.