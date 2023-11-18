دوري كامل لأولى السيدات

دوري كامل لأولى السيدات
التاريخ
11/18/2023 2:14:48 PM
(MENAFN
- Al Watan) قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال اجتماع مجلس إدارته، تحويل دوري الدرجة الأولى للسيدات إلى الدوري الكامل بنظام الذهاب والإياب، بمشاركة 10 أندية بدلا من نظامه الحالي، الذي يضم 26 ناديا من مختلف مناطق المملكة، قسمت على 5 مجموعات، وذلك ابتداء من الموسم المقبل، مع استحداث دوري للدرجة الثانية.
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