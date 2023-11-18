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دوري كامل لأولى السيدات

11/18/2023 2:14:48 PM
(MENAFN- Al Watan) قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال اجتماع مجلس إدارته، تحويل دوري الدرجة الأولى للسيدات إلى الدوري الكامل بنظام الذهاب والإياب، بمشاركة 10 أندية بدلا من نظامه الحالي، الذي يضم 26 ناديا من مختلف مناطق المملكة، قسمت على 5 مجموعات، وذلك ابتداء من الموسم المقبل، مع استحداث دوري للدرجة الثانية.

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