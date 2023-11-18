أخضر الطاولة يبلغ مونديال 2024

أخضر الطاولة يبلغ مونديال 2024
التاريخ
11/18/2023 2:14:48 PM
(MENAFN
- Al Watan) في إنجاز كبير ورائع، تأهل المنتخب السعودي الأول للرجال لكرة الطاولة لبطولة العالم للفرق، المقرر إقامتها خلال الفترة من الـ16 وحتى الـ25 من فبراير المقبل في بوسان، بكوريا الجنوبية، وبذلك يواصل الأخضر تواجده في المحفل العالمي بعد مشاركته في النسخة الأخيرة التي أقيمت في جنوب إفريقيا 2023.
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