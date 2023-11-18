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أخضر الطاولة يبلغ مونديال 2024

11/18/2023 2:14:48 PM
(MENAFN- Al Watan) في إنجاز كبير ورائع، تأهل المنتخب السعودي الأول للرجال لكرة الطاولة لبطولة العالم للفرق، المقرر إقامتها خلال الفترة من الـ16 وحتى الـ25 من فبراير المقبل في بوسان، بكوريا الجنوبية، وبذلك يواصل الأخضر تواجده في المحفل العالمي بعد مشاركته في النسخة الأخيرة التي أقيمت في جنوب إفريقيا 2023.

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