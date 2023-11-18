نيابة عن خادم الحرمين وولي العهد..وزير الاقتصاد يشارك في حفل تنصيب رئيس المالديف

(MENAFN
- Al Watan) نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في مراسم حفل تنصيب الرئيس الدكتور محمد معز، رئيسًا لجمهورية المالديف.
ونقل وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال حفل التنصيب، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيدهما الله - لفخامة رئيس جمهورية المالديف، وتمنياتهما لحكومة وشعب المالديف الشقيق المزيد من النماء والتقدم والازدهار.
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