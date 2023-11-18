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نيابة عن خادم الحرمين وولي العهد..وزير الاقتصاد يشارك في حفل تنصيب رئيس المالديف

11/18/2023 2:14:48 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في مراسم حفل تنصيب الرئيس الدكتور محمد معز، رئيسًا لجمهورية المالديف.
ونقل وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال حفل التنصيب، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيدهما الله - لفخامة رئيس جمهورية المالديف، وتمنياتهما لحكومة وشعب المالديف الشقيق المزيد من النماء والتقدم والازدهار.

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