نثر 100 مليون بذرة برية

(MENAFN
- Al Watan) أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة ((أركاس))، تدشين مبادرة لنثر 100 مليون بذرة، سيعمل المركز على توفيرها من البذور البرية والرعوية خلال المدة المحددة للمبادرة؛ لنثرها في عددٍ من مواقع المشرعات التابعة للشركة، التي تمتد على مساحة تبلغ أكثر من 12 كلم مربع بصحراء الربع الخالي خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى غرس عشرة آلاف شتلة محلية، وذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني للتشجير تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة في جميع مناطق المملكة.
وستعمل الشركة على توفير الدعم اللازم لأعمال نثر البذور، من حيث الطريقة المعتمدة، وذلك بعمل خطوط طولية متوازية تبلغ المسافة بين كل منها 100 متر، وفي كل خط يتم عمل حُفَر صغيرة لوضع أجهزة القياس المتخصصة، على أن تكون المسافة بين الحفرة والأخرى مسافة 8.33م، بمجموع يصل إلى سبعة خطوط يوميًّا، ويمكن الاستفادة من هذه الحفر بنثر البذور بها.
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