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نثر 100 مليون بذرة برية

11/18/2023 2:14:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة ((أركاس))، تدشين مبادرة لنثر 100 مليون بذرة، سيعمل المركز على توفيرها من البذور البرية والرعوية خلال المدة المحددة للمبادرة؛ لنثرها في عددٍ من مواقع المشرعات التابعة للشركة، التي تمتد على مساحة تبلغ أكثر من 12 كلم مربع بصحراء الربع الخالي خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى غرس عشرة آلاف شتلة محلية، وذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني للتشجير تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة في جميع مناطق المملكة.
وستعمل الشركة على توفير الدعم اللازم لأعمال نثر البذور، من حيث الطريقة المعتمدة، وذلك بعمل خطوط طولية متوازية تبلغ المسافة بين كل منها 100 متر، وفي كل خط يتم عمل حُفَر صغيرة لوضع أجهزة القياس المتخصصة، على أن تكون المسافة بين الحفرة والأخرى مسافة 8.33م، بمجموع يصل إلى سبعة خطوط يوميًّا، ويمكن الاستفادة من هذه الحفر بنثر البذور بها.

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