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ميناء دمياط يتداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة

11/18/2023 2:14:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادر منه 7 سفن، بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 31 سفينة.

وذكر – بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء اليوم – أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15 ألفا و381 طنا شملت 6300 طن يوريا و 2771 طن رمل و6310 طن بضائع متنوعة .

وتابع البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 47 ألفا و690 طنا شملت 8466 طن خردة و5232 طن حديد و7100 طن سكر و1414 طن خشب زان و 12 ألفا و278 طن قمح و13 ألفا و200 طن ذرة.

وأضاف البيان، أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 301 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 553 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3038 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 96 ألفا و361 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 395 ألفا و328 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2553 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وأبو راضي، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الأسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2529 شاحنة.

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