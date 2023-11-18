أوتسوكا اليابانية تبدأ إنتاج مصنعها الجديد فى مصر خلال 2025

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة“أوتسوكا” اليابانية العاملة في مجال الصناعات الدوائية بمصر، وذلك في ختام جولته بمدينة العاشر من رمضان.

وقال أحمد زغلول، المدير التنفيذى لشركات أوتسوكا، إن مجموعة شركات أوتسوكا اليابانية تعد أحد أهم مطوري صناعة المحاليل الوريدية وابتكار منتجات صيدلانية ومكملات غذائية علاجية، فضلا عن كونها رائدة في مجال الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية والمشروبات المغذية.

وأشار إلى أنها بدأت منذ عام 1921 ويعمل بها الآن أكثر من 47 ألف موظف، وتدير الآن أكثر من 196 شركة فرعية و173 مصنعا في 85 دولة وإقليما، إلى جانب امتلاكها العديد من المراكز البحثية المتطورة المنتشرة في مختلف دول العالم.

وفيما يتعلق بنشاط الشركة في مصر، أكد“زغلول” أن الشركة الأم باليابان كان لها رؤية طويلة الأمد منذ أن بدأت الاستثمار في مصر منذ أكثر من 45 عاما، ومازالت تسعى لزيادة استثماراتها من خلال شركاتها بمصر؛ وهي شركة اوتسوكا العبور بمدينة العبور، وشركة مصر اوتسوكا بالعاشر من رمضان، في ظل استقرار المناخ الاستثماري في مصر.

وأوضح مدير الشركة أن شركات أوتسوكا العاملة في مصر تمتلك رؤية واضحة نحو زيادة الطاقات الإنتاجية بالشركتين لإنتاج المحاليل الوريدية وذلك لتحقيق عدة أهداف تتمثل فى تصنيع منتجات عالية الجودة تليق بالمواطن المصري، ودعم الإمداد المحلي، ومواجهة أى نواقص محتملة لتلك المنتجات الاستراتيجية، فضلا عن زيادة صادرات الشركة من خلال فتح أسواق جديدة للتصدير.

كما أكد أن الشركة تعكف دائما على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين مصر واليابان لتحقيق أهداف استراتيجية تهدف في الأساس إلى دعم القطاع الصحي في مصر مشيرا إلى التحالف الاستراتيجي بين شركة مصر اوتسوكا للمستحضرات الطبية ومدينة الإنتاج الدوائى جيبتو من خلال إنشاء شركة اوتسوكا جيبتو.

وأكد كيوتو تايرا، المدير التنفيذي لشركة اوتسوكا العربية للمغذيات الصحية، أن الشركة ماضية في تنفيذ كافة الإجراءات لإنشاء المصنع الجديد بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 95 ألف متر والمتخصص في إنتاج المغذيات الصحية.

وأشار تايرا إلى أنه منذ اللقاء الأول مع رئيس الوزراء في مايو 2022 قامت الشركة باتخاذ خطوات عديدة ومهمة، يأتي في مقدمتها تخصيص قطعة الأرض والتعاقد على خط الإنتاج.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للشركة، فأشار إلى أن شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية من المخطط لها أن تكون مركزا إقليميا في الشرق الأوسط، وتعتزم الشركة تصدير منتجاتها إلى دول الخليج، كما أن الشركة تستهدف طرح تلك المنتجات في السوق المصرية لاسيما وأن الشركة تقوم بتسويق تلك المنتجات في الأسواق الخليجية منذ عام 1985.

كما أكد أن الشركة عازمة على الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج الفعلي بنهاية الربع الثاني من عام 2025 مشيرا إلى أن المصنع سيعمل بأحدث تكنولوجيا عالمية وميكنة متطورة بأيدي عاملة مصرية مائة بالمائة.