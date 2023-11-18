أوتسوكا اليابانية تبدأ إنتاج مصنعها الجديد فى مصر خلال 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة تستهدف زيادة صادراتها من خلال فتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة“أوتسوكا” اليابانية العاملة في مجال الصناعات الدوائية بمصر، وذلك في ختام جولته بمدينة العاشر من رمضان.
وقال أحمد زغلول، المدير التنفيذى لشركات أوتسوكا، إن مجموعة شركات أوتسوكا اليابانية تعد أحد أهم مطوري صناعة المحاليل الوريدية وابتكار منتجات صيدلانية ومكملات غذائية علاجية، فضلا عن كونها رائدة في مجال الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية والمشروبات المغذية.
وأشار إلى أنها بدأت منذ عام 1921 ويعمل بها الآن أكثر من 47 ألف موظف، وتدير الآن أكثر من 196 شركة فرعية و173 مصنعا في 85 دولة وإقليما، إلى جانب امتلاكها العديد من المراكز البحثية المتطورة المنتشرة في مختلف دول العالم.
وفيما يتعلق بنشاط الشركة في مصر، أكد“زغلول” أن الشركة الأم باليابان كان لها رؤية طويلة الأمد منذ أن بدأت الاستثمار في مصر منذ أكثر من 45 عاما، ومازالت تسعى لزيادة استثماراتها من خلال شركاتها بمصر؛ وهي شركة اوتسوكا العبور بمدينة العبور، وشركة مصر اوتسوكا بالعاشر من رمضان، في ظل استقرار المناخ الاستثماري في مصر.
وأوضح مدير الشركة أن شركات أوتسوكا العاملة في مصر تمتلك رؤية واضحة نحو زيادة الطاقات الإنتاجية بالشركتين لإنتاج المحاليل الوريدية وذلك لتحقيق عدة أهداف تتمثل فى تصنيع منتجات عالية الجودة تليق بالمواطن المصري، ودعم الإمداد المحلي، ومواجهة أى نواقص محتملة لتلك المنتجات الاستراتيجية، فضلا عن زيادة صادرات الشركة من خلال فتح أسواق جديدة للتصدير.
كما أكد أن الشركة تعكف دائما على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين مصر واليابان لتحقيق أهداف استراتيجية تهدف في الأساس إلى دعم القطاع الصحي في مصر مشيرا إلى التحالف الاستراتيجي بين شركة مصر اوتسوكا للمستحضرات الطبية ومدينة الإنتاج الدوائى جيبتو من خلال إنشاء شركة اوتسوكا جيبتو.
وأكد كيوتو تايرا، المدير التنفيذي لشركة اوتسوكا العربية للمغذيات الصحية، أن الشركة ماضية في تنفيذ كافة الإجراءات لإنشاء المصنع الجديد بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 95 ألف متر والمتخصص في إنتاج المغذيات الصحية.
وأشار تايرا إلى أنه منذ اللقاء الأول مع رئيس الوزراء في مايو 2022 قامت الشركة باتخاذ خطوات عديدة ومهمة، يأتي في مقدمتها تخصيص قطعة الأرض والتعاقد على خط الإنتاج.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للشركة، فأشار إلى أن شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية من المخطط لها أن تكون مركزا إقليميا في الشرق الأوسط، وتعتزم الشركة تصدير منتجاتها إلى دول الخليج، كما أن الشركة تستهدف طرح تلك المنتجات في السوق المصرية لاسيما وأن الشركة تقوم بتسويق تلك المنتجات في الأسواق الخليجية منذ عام 1985.
كما أكد أن الشركة عازمة على الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج الفعلي بنهاية الربع الثاني من عام 2025 مشيرا إلى أن المصنع سيعمل بأحدث تكنولوجيا عالمية وميكنة متطورة بأيدي عاملة مصرية مائة بالمائة.
MENAFN18112023000202011048ID1107450381
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.