27 مليار دولار استثمارات ميناء صحار والمنطقة الحرة بسلطنة عمان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يُعد ميناء صحار والمنطقة الحرة مركزًا اقتصاديًّا رئيسيًّا في سلطنة عُمان، حيث يسهم حاليًا بما يعادل 2.1 بالمائة سنويًّا في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان.
وقال إيميل هوخستيدن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار – في تصريح أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت – إنّ الميناء والمنطقة حقق على مدى الأعوام العشرين الماضية استثمارات إجمالية تقدر بـ 27 مليار دولار أمريكي في إجمالي المجمع الصناعي للميناء.
وأضاف أنّ ميناء صحار والمنطقة الحرة يسهم بما قيمته 18.4 مليار ريال عُماني من إجمالي حجم التبادل التجاري لسلطنة عُمان أي 45 بالمائة من إجمالي حجم التبادل التجاري.
وأوضح هوخستيدن أنّ المنتجات السائبة السائلة والتي تشمل السلع السائلة المنقولة بكميات كبيرة، شهدت زيادة بنسبة 13 بالمائة لتصل إلى 18 مليون طن متري مقارنةً بـ 16 مليون طن متري خلال الربع الثالث من عام 2022، كما ارتفع عدد السفن الواصلة للميناء بنسبة 2 بالمائة مع 2427 مكالمة مقارنة بـ 2384 مكالمة في عام 2022.
وأضاف أنّ ميناء صحار شهد أيضًا زيادة بنسبة 4 بالمائة في أعداد ناقلات المركبات.
وأشار إلى أنّ ميناء صحار والمنطقة الحرة أطلقتا بالتعاون مع المستأجرين الصناعيين ميثاق صحار والمنطقة الحرة للحياد الصفري، وهو مبادرة مخصصة لتسريع انتقال سلطنة عُمان نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
من جانبه، أشار عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار إلى أنّ الميناء والمنطقة الحرة يقدّمان مجموعة من الخدمات بما في ذلك مرافق التخزين والخدمات اللوجستية والتصنيع، ما يجعله مركزًا متكاملًا للشركات التي تتطلع إلى بدء عملياتها في سلطنة عُمان حيث يغطي الميناء حوالي 80 بالمائة من أنشطة الاستيراد والتصدير في سلطنة عُمان.
وأوضح أنّ ميناء صحار والمنطقة الحرة شهد توقيع 11 اتفاقية منذ بداية العام وحتى اليوم، إضافة إلى تأمين استثمارات جديدة بقيمة 632 مليون دولار أمريكي.
وأضاف أنه يوجد بالمنطقة حاليًّا ما مجموعه 53 دولة في المنطقة وهناك ارتفاع كبير في استخدام المستودعات، والتي زادت بنسبة 86 بالمائة لتصل إلى 27 ألف كيلومتر مربع من 15 ألف كيلومتر مربع في العام الماضي، مشيرًا إلى أنّ هذا النمو يأتي نتيجة لموقع المنطقة الحرة الاستراتيجي وقدرتها على تخزين وتوزيع كميات كبيرة من البضائع بكفاءة عالية.
أ ش أ
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