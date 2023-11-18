208 ملايين ريال عُماني تداولات بورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) سجّلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب جديدة مستفيدة من ارتفاع أسهم البنوك وعدد من الشركات القيادية، حيث قفز المؤشر الرئيسي للبورصة فوق مستوى 4600 نقطة مسجلًا صعودًا بـ 80 نقطة وأغلق على 4619 نقطة، وسجّل مؤشر القطاع المالي أعلى صعود، مرتفعًا 115 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 9 نقاط، وسجّل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعًا بـ 34 نقطة، وسجّل المؤشر الشرعي تراجعًا طفيفًا دون نقطة واحدة.

وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تداولات قياسية عند 208.8 مليون ريال عُماني، وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 23 مليارًا و845.5 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية عند 204.8 مليون ريال عُماني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 27 ورقة مالية، فيما سجلت 26 ورقة مالية تراجعًا، وحافظت 21 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.

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