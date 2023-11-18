208 ملايين ريال عُماني تداولات بورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجّلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب جديدة مستفيدة من ارتفاع أسهم البنوك وعدد من الشركات القيادية، حيث قفز المؤشر الرئيسي للبورصة فوق مستوى 4600 نقطة مسجلًا صعودًا بـ 80 نقطة وأغلق على 4619 نقطة، وسجّل مؤشر القطاع المالي أعلى صعود، مرتفعًا 115 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 9 نقاط، وسجّل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعًا بـ 34 نقطة، وسجّل المؤشر الشرعي تراجعًا طفيفًا دون نقطة واحدة.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تداولات قياسية عند 208.8 مليون ريال عُماني، وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 23 مليارًا و845.5 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية عند 204.8 مليون ريال عُماني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 27 ورقة مالية، فيما سجلت 26 ورقة مالية تراجعًا، وحافظت 21 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.
أ ش أ
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