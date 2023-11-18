المركزي العراقي يُنهي ترتيبات اتفاقية تعزيز 5 مصارف بالدرهم الإماراتي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهى البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، ترتيبات اتفاقية تعزيز خمسة مصارف عراقية بالدرهم الإماراتي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن قال مصدر مصرفي عراقي قوله: إن“البنك المركزي العراقي أنهى الترتيبات النهائية الخاصة بالاتفاقية مع مصرف أبو ظبي الأول الإماراتي، ومن المؤمل بدء التنفيذ الفعلي لعمليات التعزيز لحسابات المصارف العراقية بالدرهم الإماراتي خلال الأسبوع المقبل”.
وأضاف المصدر، أن“المرحلة الأولى من التعزيزات ستشمل خمسة مصارف أهلية عراقية، ومن المتوقع أن يزيد عدد المصارف للضعف بعد تقييم المرحلة الأولى من التنفيذ والتي قد تستمر لأسابيع قليلة”.
أ ش أ
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