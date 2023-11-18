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المركزي العراقي يُنهي ترتيبات اتفاقية تعزيز 5 مصارف بالدرهم الإماراتي

11/18/2023 2:14:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهى البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، ترتيبات اتفاقية تعزيز خمسة مصارف عراقية بالدرهم الإماراتي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن قال مصدر مصرفي عراقي قوله: إن“البنك المركزي العراقي أنهى الترتيبات النهائية الخاصة بالاتفاقية مع مصرف أبو ظبي الأول الإماراتي، ومن المؤمل بدء التنفيذ الفعلي لعمليات التعزيز لحسابات المصارف العراقية بالدرهم الإماراتي خلال الأسبوع المقبل”.

وأضاف المصدر، أن“المرحلة الأولى من التعزيزات ستشمل خمسة مصارف أهلية عراقية، ومن المتوقع أن يزيد عدد المصارف للضعف بعد تقييم المرحلة الأولى من التنفيذ والتي قد تستمر لأسابيع قليلة”.

أ ش أ

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