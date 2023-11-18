تنامي نفوذ الصين في أمريكا الوسطى

MENAFN - Al-Borsa News) في وسط سان سلفادور التاريخي، تشكّل مكتبة حديثة دشنها الرئيس نجيب بوكيلة رمزا جديدا لوجود الصين المتنامي في أميركا الوسطى مع استثمارات في قطاعَي الطاقة والبنى التحتية خصوصا.

وزار بوكيلة برفقة السفير الصيني الطوابق الستة للمكتبة التي تمتد على 24 ألف متر مربع مع مساحاتها الرقمية والتي بنيت بفضل هبة مقدارها 54 مليون دولار من الصين، ووفق ما ورد في مقطع مصور رسمي نشر الثلاثاء.

وستقدم الصين كذلك هبة لبناء ملعب رياضي على غرار ما فعلت في كوستاريكا فضلا عن رصيف ميناء على ساحل المحيط الهادئ.

والأربعاء صعد لوريانو نجل رئيس نيكاراغوا دانيال اورتيغا إلى إحدى الحافلات الصينية الـ250 التي سلّمت إلى البلاد وشكر بكين على هذه“العلاقة الخاصة” التي بحسب قوله، ستساعد نيكاراغوا على الخروج من الفقر.

وبالإضافة إلى البنى التحتية من طرق ومطارات وطاقة، تحدث أورتيغا عن خطة لتطوير تكنولوجيا الجيل الخامس (5 جي) بعد زيارته أخيرا مقر شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي التي تتهمها واشنطن بالتجسس.

وقال الباحث الأميركي إيفان إيليس لوكالة فرانس برس“من نظام أورتيغا الاستبدادي اليساري إلى نظام بوكيلة الاستبدادي اليميني، ساهمت السياسات الجديدة في المنطقة في تنامي نفوذ الصين ووضع مسافة بين الولايات المتحدة وأميركا الوسطى”.

ومنذ أن قطعت كوستاريكا علاقاتها مع تايوان في العام 2007، وسّعت الصين نفوذها في أميركا الوسطى بعدما أقامت علاقات دبلوماسية مع كل من بنما (2017) والسلفادور (2018) ونيكاراغوا (2021) وهندوراس (2023).

من جهتها، أوضحت مارغريت مايرز المتخصصة في شؤون آسيا وأميركا اللاتينية في مركز“إنتر-أمريكان ديالوغ” للتحليل لوكالة فرانس برس أن“جهود الصين في أميركا الوسطى مدفوعة برغبتها في عزل تايوان سياسيا (...) وستواصل بذلها من أجل الحصول على دعم هذه الحكومات في المنظمات الدولية”.

في أميركا الوسطى، وحدهما غواتيمالا وبيليز تقيمان علاقات دبلوماسية مع تايوان التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتنوي إعادتها إلى سيادتها، بالقوة إن لزم الأمر. وثمة 13 دولة في العالم فقط تقيم علاقات دبلوماسية مع تايوان.

وشدد خبير الاقتصاد السلفادوري سيزار فيالونا“تندرج أميركا الوسطى في إطار سياسة العزل هذه”.

بتدشينها المكتبة، صادقت نيكاراغوا الخميس على معاهدة للتبادل الحر تجري السلفادور وهندوراس مفاوضات بشأنها.

إلا أن ميزان المبادلات التجارية يميل بشكل كبير لصالح الصين. فتبلغ قيمة الواردات الصينية في كوستاريكا 3,34 مليارات دولار والصادرات 400 مليونا فقط وفي السلفادور 2,847 مليارا في مقابل 48 مليونا بحسب بيانات رسمية.

ورأى أنريكي ساينز خبير الاقتصاد من نيكاراغوا والمقيم في كوستاريكا“الصين بعيدة جدا. قدرتنا على الانتاج ضعيفة وكلفة الشحن والتأمين عالية. في نيكاراغوا سيتفاقم العجز” جراء هذه المعاهدة.

ومع أن هذه الأسواق صغيرة جدا بالنسبة للصين، إلا ان أميركا الوسطى توفر نفاذا سهلا إلى المحيطين الهادئ والأطلسي.

وأشركت بنما التي تتمتع بموقع جيوسياسي مهم بفضل قناتها، شركات صينية في بناء موانئ بحرية على هذه القناة التي تربط بين المحيطين. وتشكل الصين الشريك التجاري الثاني لبنما بعد الولايات المتحدة.

وأوضح نائب وزير الخارجية السابق في بنما لويس ميغيل إنكابييه لوكالة فرانس برس أن المصارف الصينية الكبرى موجودة في مركز بنما المالي.

وأمام قادة عدة دمن دول أميركا اللاتينية، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من الوقوع في“فخ الديون” الصينية.

لكن وزير شؤون الرئاسة في هندوراس رودولفو باستور رأى أن العلاقة مع الولايات المتحدة في السنوات الأربعين الأخيرة لم تساعد المنطقة على“الخروج من الفقر أو سلوك درب التنمية. وعلينا تاليا المراهنة على شيء جديد”.

وأكد رئيس غواتيمالا المنتخب برناردو اريفالو الذي سيتولى مهامه في كانون الثاني/يناير المقبل أن حكومته“ستواصل علاقاتها مع تايوان” من دون استبعاد الخوض في علاقات مع الصين.

وحذر إنكابييه“لا أحد يستطيع إنكار أهمية الصين على صعيد التجارة العالمية. لذا فهي مسألة وقت قبل أن تغير الدول التي تبقى مرتبطة بتايوان، موقفها”.

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