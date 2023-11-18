اشتداد المنافسة بين الصين وماسك في سوق الأقمار الصناعية

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم الصين زيادة منافستها مع منظومة“ستارلِينك” (Starlink) للأقمار الصناعية التي يديرها إيلون ماسك.

رغم النجاحات الكبيرة التي حققتها، مثل الهبوط على كوكب المريخ وتشغيل محطتها الفضائية، تلاحق الصين أغنى رجل في العالم بالمدار الأرضي المنخفض، وهي منطقة في نطاق ألفي كيلومتر (1.240 ميلاً) من سطح الأرض، تتزايد جاذبيتها لشركات مثل“سبيس إكس”، التي تقدم خدمات الإنترنت فائق السرعة.

نشرت“سبيس إكس” أكثر من 5 آلاف قمر صناعي للاتصالات على ارتفاع 550 كيلومتراً تقريباً، إلا أن الصين أحرزت تقدماً ضئيلاً في خططها الطموحة لإنتاج 13 ألف قمر صناعي تدور في المدار المنخفض.

تستعد الشركة التي يديرها ماسك لزيادة إنتاجها بدرجة أكبر مع الإطلاق الثاني لصاروخها الضخم“ستارشيب” (Starship)، القادر على إطلاق الجيل الجديد من أقمار“ستارلِينك” الصناعية الأكبر حجماً التي تطورها“سبيس إكس”.

الصين تسعى للحاق بماسك

أعادت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية سريان ترخيص الإطلاق لـ”سبيس إكس”، يوم الأربعاء الماضي، وحددت الشركة موعد إطلاق تجريبي في الساعة 8 صباح السبت بالتوقيت المحلي، من موقع الإطلاق في بوكا تشيكا، تكساس.

فيما تحاول الصين المواكبة، فإنها تتطلع لترك بصمتها في جزء من المدار المنخفض، يُعرف باسم المدار الأرضي المنخفض للغاية، وهي المنطقة التي تقع في نطاق ارتفاع 450 كيلومتراً التي تجنبها“ماسك” وآخرون حتى الآن، وهو ما يعود، جزئياً، إلى صعوبة منع الأقمار الصناعية من التراجع إلى الأرض بفعل الجاذبية، والحاجة إلى عدد أكبر من الأقمار لتغطية الرقعة الأرضية نفسها.

تعتزم شركة“تشاينا إيروسبيس ساينس أند إندستري” (China Aerospace Science and Industry Corp)، التي تملكها الدولة، إطلاق أول قمر صناعي في الشهر المقبل ضمن مجموعة سيزيد عددها ليبلغ 300 قمر صناعي في المدار المنخفض للغاية بحلول 2030، وستُستخدم في خدمات الاتصالات والاستشعار عن بُعد، بحسب الشركة.

خدمات أفضل وأسرع

يُعد تحليق الأقمار الصناعية قرب الأرض إحدى أحدث الجبهات في سباق الفضاء الذي تتنافس فيه الدول مع المليارديرات، على حد سواء، للحصول على نصيب من تكنولوجيا المستقبل الأساسية. يتسم الجيل الجديد من الأقمار الصناعية بحجمه الأصغر وتكلفته الأقل، مقارنة بنظيراتها الأعلى نطاقاً، كما يمكنه توفير خدمات أسرع.

رغم أن القطاع لا يزال في مهده، إلا أن لديه فرصة لتحقيق أرباح كبيرة؛ حيث ستكون“ستارلينك” مسؤولة عن أكثر من 10 مليارات دولار من إجمالي مبيعات“سبيس إكس” في العام المقبل، وفقاً لما كشفته“بلومبرغ” الأسبوع الماضي.

قالت كارلا فيلوتيكو، الشريكة والعضو المنتدب بشركة“سبيس تك بارتنرز” (SpaceTec Partners) في لندن:“تتطلع الولايات المتحدة وأوروبا أيضاً إلى المدار المنخفض للغاية”، فالوصول إلى تلك المنطقة أسهل والمخلفات الفضائية فيها أقل من المدارات الأعلى، كما أن الأقمار الصناعية في المدار المنخفض للغاية أقرب إلى الكوكب، وبالتبعية؛ يمكنها إرسال صور أفضل وتوفير اتصال أسرع بالأجهزة على الأرض.

لم ترد“تشينا إيروسبيس” على مكالمة وفاكس طلباً للتعليق، فيما لم ترد وكالة الفضاء الصينية على مكالمة هاتفية تطلب التعليق على خططها.

سباق الفضاء

يمثل إطلاق القمر الصيني الدفعة الأحدث في المنافسة المريرة، في معظم الأوقات، بين“سبيس إكس” التي يديرها“ماسك” والحكومة الصينية.

لا تسمح بكين للشركة بتقديم خدمة الإنترنت إلى المستخدمين الصينيين عبر“ستارلينك”، وأمضت الحكومة سنوات في دعم الشركات الناشئة المحلية لإطلاق الصواريخ، طامحة إلى أنها ستتنافس مع“سبيس إكس” في نهاية المطاف على طلبيات إطلاق الأقمار الصناعية للشركات الأخرى إلى المدار. ما جعل البلد سوقاً لا يمكن لشركة“ماسك” دخولها.

قال بيير ليونيت، الباحث والمدير الإداري لدى“يوروسبيس” (Eurospace)، الرابطة المهنية لقطاع الفضاء في أوروبا:“(سبيس إكس) لن تطلق أقماراً صناعية صينية، و(ستارلينك) لن تعمل في الصين. تحتاج لتراخيص محلية، وبكين لن تمنحها لماسك”.

انتقدت وسائل الإعلام الحكومية في الصين العلاقات بين“ستارلينك” والجيش الأميركي؛ إذ حذّر موقع أخبار الجيش الصيني في ديسمبر الماضي من أن أقمار“سبيس إكس” الصناعية هي جزء من طموح واشنطن للهيمنة الفضائية.

“سبيس إكس” تحذّر من المنافسة الصينية

كذلك؛ لم تخفف الشركة وتيرة انتقادها لبكين؛ ففي شهادته أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأميركي في الشهر الماضي، حذّر نائب رئيس الشركة من“منافسة صينية شرسة ومدعومة من الحكومة”، وقال إن الولايات المتحدة ستواجه“منافسة أجنبية منظمة برعاية الدولة، لا تحترم الملكية الفكرية بأي شكل”.

يتناقض ذلك مع العلاقة الودية بين شركة“تسلا”، مُصنعة المركبات الكهربائية التي يديرها“ماسك”، والحكومة الصينية. فخلال زيارته في أواخر مايو ومطلع يونيو، التقى“ماسك” مع مسؤولين في بكين وشنغهاي، وتجوّل في مصنع“تسلا” في شنغهاي، المسؤول عن أغلب الإنتاج العالمي للشركة.

لن توقف الصين طموحها بالأقمار الصناعية في المدار المنخفض للغاية، بحسب“فيلوتيكو”، حيث تشمل مشروعات بكين الأخرى بعثات إلى القمر، وتطوير نسخة جديدة كبيرة من صاروخ“لونغ مارش” (Long March) قادرة على التنافس مع“ستارشيب”، فضلاً عن نشر الأقمار الصناعية في المدار المنخفض.

وأضافت:“رؤيتنا لكامل قدرات الصين في الفضاء محدودة. مع ذلك، فهم بارعون عندما يرغبون في تحقيق هدف ما”.

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