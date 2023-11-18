70 مليون ريال إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الصناعية في عمان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عمان“مدائن” المهندس داود بن سالم الهدابي، إن المؤسسة تقوم حاليًّا بالإشراف أو التنفيذ المباشر على ما يزيد على 30 مشروعًا في جميع المدن الصناعية التابعة لها، والبالغ عددها 12 مدينة صناعية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 70 مليونًا و956 ألف ريال عُماني.
وأضاف“الهدابي” – في تصريح أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت – أن تلك المشروعات تتوزع ما بين مشروعات خدمات استشارية، وتنفيذ البنية الأساسية والمرافق من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي والري وقنوات تصريف مياه الأمطار وإنارة الطرق ومحطات الصرف الصحي وكاميرات المراقبة والسياج الأمني.
وأشار إلى أن“مدائن” تعمل على تعزيز الابتكار الصناعي والبحوث التطبيقية، وبناء القدرات الوطنية بالقطاع الصناعي عن طريق وتحديد الفرص الاستثمارية الصناعية، وتطويرها واحتضانها كابتكارات أو بحوث تطبيقيه.
أ ش أ
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