70 مليون ريال إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الصناعية في عمان

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عمان“مدائن” المهندس داود بن سالم الهدابي، إن المؤسسة تقوم حاليًّا بالإشراف أو التنفيذ المباشر على ما يزيد على 30 مشروعًا في جميع المدن الصناعية التابعة لها، والبالغ عددها 12 مدينة صناعية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 70 مليونًا و956 ألف ريال عُماني.

وأضاف“الهدابي” – في تصريح أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت – أن تلك المشروعات تتوزع ما بين مشروعات خدمات استشارية، وتنفيذ البنية الأساسية والمرافق من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي والري وقنوات تصريف مياه الأمطار وإنارة الطرق ومحطات الصرف الصحي وكاميرات المراقبة والسياج الأمني.

وأشار إلى أن“مدائن” تعمل على تعزيز الابتكار الصناعي والبحوث التطبيقية، وبناء القدرات الوطنية بالقطاع الصناعي عن طريق وتحديد الفرص الاستثمارية الصناعية، وتطويرها واحتضانها كابتكارات أو بحوث تطبيقيه.

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