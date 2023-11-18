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توقعات باستمرار هدوء وتيرة صعود EGX30 الأسبوع الجارى

11/18/2023 2:14:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) فريج: قطاعات الإسكان والبنوك الأفضل خلال الجلسات المقبلة توقع محللون فنيون بالبورصة المصرية، أن يشهد أداء مؤشر السوق استمرارًا فى انخفاض وتيرة الصعود، جلسات الأسبوع الجارى، بعد صعود قوى منذ بداية العام، قارب 70%، ومع وصول الأسهم القيادية لمستويات مقاومة رئيسية، وانتقال السيولة بين الأسهم تدريجيًا. أوضح المحللون أن أسهم مؤشر الشركات الصغيرة الأكثر ترشيحًا لاستقبال السيولة، فى ظل استمرار سيطرة القوة الشرائية على العمليات، ورغبة المتعاملين فى التحوط من انخفاض قيمة الجنيه. كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بمعدل 0.3% إلى مستوى 24383 نقطة بختام تعاملات الأسبوع الماضى، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.4%، إلى مستوى 4865 نقطة. قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى لديه مستوى إيقاف خسائر عند 22200 نقطة، فى ظل انخفاض وتيرة الصعود، نتيجة لوصول الأسهم لمستويات مقاومة رئيسية مع وجود عمليات تدوير للسيولة بين الأسهم. ذكر أن الأسهم المكونة لمؤشر EGX70 EWI لديها فرص صعود قوية خلال الجلسات المقبلة، نظرًا لعدم تعويضها الفارق فى انخفاض الجنيه حتى الآن، ووجود ضغوط شرائية عليها خلال الجلسات الأخيرة من الأفراد. عبدالسميع: تماسك EGX70 EWI أعلى 4850 نقطة يدفعه لاستكمال الصعود أشار إلى أن أسهم قطاعات الإسكان والعقارات والبنوك مرشحة لأداء قوى، بعد اقتراب صدور قوانين التصالح فى البناء، واستمرار ارتفاع الفائدة البنكية. وارتفع مؤشر EGX 30 Capped بنسبة 0.6% ليكون عند مستوى 29506 نقطة، وسجل مؤشر EGX100 EWI صعودًا بنحو 3.6% مغلقًا الأسبوع الماضى عند مستوى 7159 نقطة. ذكر هيثم عبد السميع، المحلل الفنى، أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة لديه مستهدف صعود عند 4850 نقطة، وسيسمح الاستقرار أعلاه لاستهداف مستويات 5000 ثم 5300 نقطة. قال إن أسهم المؤشر تشهد ضغوطا شرائية قوية مستفيدة من تباطؤ وتيرة نمو المؤشر الرئيسى مشيرًا إلى ارتفاع نسب المخاطرة فى الوقت نفسه. فيما رجح سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين، انتهاء عمليات جنى أرباح أسهم المؤشر الرئيسى، على أن يختبر مستوى 24550 نقطة خلال تداولات الاسبوع الجارى. أضاف أن تجاوز مستوى 24550 نقطة، يدفع المؤشر نحو مستهدفه الصعودى التالى 25300 نقطة، وتستمر تلك النظرة مادام المؤشر يتحرك أعلى مستوى 23700 نقطة. غريب: المؤشر الرئيسى يختبر مستوى 24550 نقطة هذا الأسبوع ذكر أنه بعد عودة المؤشر لحركته السعرية الصاعدة على المدى المتوسط، أصبحت الحركات التصحيحية هى فرصة لإعادة الشراء، ولكن مع الحذر بوضع مستويات حماية أرباح قريبة ولكل سهم على حدة، وغلق المراكز الهامشية. فيما شهد السوق قيم تداولات بنحو 203.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، من خلال تداول 7.4 مليار سهم، بتنفيذ 600 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 214.9 مليار جنيه وكمية تداولات 6.8 مليار سهم، عبر 643 ألف عملية، وصعد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 0.9% إلى مستوى 1.6 تريليون جنيه. وسجلت تعاملات الأجانب صافى شراء بقيمة 12.3 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 4% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، كما اتجه العرب، نحو الشراء بصافي تعاملات بلغ 92.1 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 6.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذت الأسهم على 16.8% من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات والأذون نحو 83.2% من التعاملات.

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