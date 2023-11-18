توقعات باستمرار هدوء وتيرة صعود EGX30 الأسبوع الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) فريج: قطاعات الإسكان والبنوك الأفضل خلال الجلسات المقبلة
توقع محللون فنيون بالبورصة المصرية، أن يشهد أداء مؤشر السوق استمرارًا فى انخفاض وتيرة الصعود، جلسات الأسبوع الجارى، بعد صعود قوى منذ بداية العام، قارب 70%، ومع وصول الأسهم القيادية لمستويات مقاومة رئيسية، وانتقال السيولة بين الأسهم تدريجيًا. أوضح المحللون أن أسهم مؤشر الشركات الصغيرة الأكثر ترشيحًا لاستقبال السيولة، فى ظل استمرار سيطرة القوة الشرائية على العمليات، ورغبة المتعاملين فى التحوط من انخفاض قيمة الجنيه. كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بمعدل 0.3% إلى مستوى 24383 نقطة بختام تعاملات الأسبوع الماضى، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.4%، إلى مستوى 4865 نقطة. قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى لديه مستوى إيقاف خسائر عند 22200 نقطة، فى ظل انخفاض وتيرة الصعود، نتيجة لوصول الأسهم لمستويات مقاومة رئيسية مع وجود عمليات تدوير للسيولة بين الأسهم. ذكر أن الأسهم المكونة لمؤشر EGX70 EWI لديها فرص صعود قوية خلال الجلسات المقبلة، نظرًا لعدم تعويضها الفارق فى انخفاض الجنيه حتى الآن، ووجود ضغوط شرائية عليها خلال الجلسات الأخيرة من الأفراد. عبدالسميع: تماسك EGX70 EWI أعلى 4850 نقطة يدفعه لاستكمال الصعود
أشار إلى أن أسهم قطاعات الإسكان والعقارات والبنوك مرشحة لأداء قوى، بعد اقتراب صدور قوانين التصالح فى البناء، واستمرار ارتفاع الفائدة البنكية.
وارتفع مؤشر EGX 30 Capped بنسبة 0.6% ليكون عند مستوى 29506 نقطة، وسجل مؤشر EGX100 EWI صعودًا بنحو 3.6% مغلقًا الأسبوع الماضى عند مستوى 7159 نقطة. ذكر هيثم عبد السميع، المحلل الفنى، أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة لديه مستهدف صعود عند 4850 نقطة، وسيسمح الاستقرار أعلاه لاستهداف مستويات 5000 ثم 5300 نقطة. قال إن أسهم المؤشر تشهد ضغوطا شرائية قوية مستفيدة من تباطؤ وتيرة نمو المؤشر الرئيسى مشيرًا إلى ارتفاع نسب المخاطرة فى الوقت نفسه. فيما رجح سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين، انتهاء عمليات جنى أرباح أسهم المؤشر الرئيسى، على أن يختبر مستوى 24550 نقطة خلال تداولات الاسبوع الجارى. أضاف أن تجاوز مستوى 24550 نقطة، يدفع المؤشر نحو مستهدفه الصعودى التالى 25300 نقطة، وتستمر تلك النظرة مادام المؤشر يتحرك أعلى مستوى 23700 نقطة. غريب: المؤشر الرئيسى يختبر مستوى 24550 نقطة هذا الأسبوع
ذكر أنه بعد عودة المؤشر لحركته السعرية الصاعدة على المدى المتوسط، أصبحت الحركات التصحيحية هى فرصة لإعادة الشراء، ولكن مع الحذر بوضع مستويات حماية أرباح قريبة ولكل سهم على حدة، وغلق المراكز الهامشية. فيما شهد السوق قيم تداولات بنحو 203.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، من خلال تداول 7.4 مليار سهم، بتنفيذ 600 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 214.9 مليار جنيه وكمية تداولات 6.8 مليار سهم، عبر 643 ألف عملية، وصعد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 0.9% إلى مستوى 1.6 تريليون جنيه. وسجلت تعاملات الأجانب صافى شراء بقيمة 12.3 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 4% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، كما اتجه العرب، نحو الشراء بصافي تعاملات بلغ 92.1 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 6.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذت الأسهم على 16.8% من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات والأذون نحو 83.2% من التعاملات.
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