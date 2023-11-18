إفريقيا تقترب من خمس سكان العالم 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان قارة إفريقيا بلغ (1.460) مليار نسمة بما يمثل 18.1% من سكان العالم الذي يبلغ (8,045) مليار نسمة في عام 2023، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم (9.709) مليار نسمة بحلول العام 2050 بزيادة سكانية قدرها 1.664مليار نسمة مقارنة بعام 2023 ومن الملاحظ أن الزيادة السكانية في قارة إفريقيا وحدها ستمثل الجانب الأكبر من الزيادة السكانية العالمية خلال الفترة (2023 – 2050).

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الجهاز اليوم السبت بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي والذي يوافق اليوم الذي بدأ الاحتفال به عام 1990 بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإيماناً واعترافاً بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار تحديث النظم الإيكولوجية للبيانات لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA): دور الإحصاءات الرسمية والبيانات الضخمة في التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا”.

وكشف البيان أنه وفقاً لتوزيع سكان العالم عام 2050 حسب القارات فمن المتوقع أن تمثل قارة إفريقيا (25.6%) من سكان العالم مقابل (18.1%) عام 2023 ،مما يدل على ارتفاع معدل النمو السكاني لقارة إفريقيا بخلاف قارات العالم الأخرى التي من المتوقع انخفاض معدل النمو السكاني لها خلال عام 2050.

وأوضح البيان أن نيجيريا تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم غرب إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 223.8 مليون نسمة حيث تمثل 15.3% من جملة عدد سكان افريقيا و2.8% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 6 عالمياً والأولى إفريقياً من حيث عدد السكان، وتحتل إثيوبيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شرق إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 126.5 مليون نسمة حيث تمثل 8.7% من جملة عدد سكان إفريقيا و1.6% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 11 عالمياً والثانية إفريقياً من حيث عدد السكان.

وأفاد بيان الجهاز أن جمهورية مصر العربية تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شمال إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 105.6 مليون نسمة حيث تمثل 7.3%من جملة عدد سكان إفريقيا و1.4% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 14 عالمياً والثالثة إفريقياً من حيث عدد السكان، وتحتل الكونغو الديمقراطية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم وسط إفريقيا عام 2023 ،بعدد سكان يبلغ 102.2مليون نسمة حيث تمثل 7.0% من جملة عدد سكان إفريقيا و1.3% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 15 عالمياً والرابعة إفريقياً من حيث عدد السكان.

ولفت البيان إلى أن جنوب إفريقيا تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم جنوب إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 60.4 مليون نسمة حيث تمثل 4.1% من جملة عدد سكان إفريقيا و0.8% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 24 عالمياً والسادسة إفريقياً من حيث عدد السكان. وحول أهم المؤشرات الديموجرافية لسكان قارة إفريقيا في 2023 فقد أظهر البيان أنه وفقاً لمعدل المواليد سجلت النيجر وتشاد والصومال المراتب الأولى في معدلات المواليد وفقاً لأقاليم القارة الإفريقية وبلغ معدل المواليد بهذه الدول (46.86، 39.85، 37.71) مولود لكل 1000 من السكان على الترتيب وقد سجلت النيجر أعلى معدل مواليد بالقارة.

وبالنسبة لمعدل الوفيات فقد سجلت دولة (إفريقيا الوسطى) بإقليم وسط إفريقيا (11.51 حالة وفاة لكل 1000 من السكان) وهو اعلي معدل على مستوى إفريقيا وجاءت في الترتيب 17 بين دول العالم.

وكشف البيان أن معدل وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة)2023 فقد احتلت الصومال وجمهورية أفريقيا الوسطي وسيراليون أعلى معدلات لوفيات الرضع بأقاليم القارة الإفريقية عام 2023 وبلغ المعدل بهذه الدول (85.06، 81.74، 72.3) لكل 1000 مولود حي وتسجل الصومال أكبر معدل وفيات رضع بالقارة الأفريقية.

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