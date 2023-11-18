MENAFN - Al-Borsa News) ((جلوبال الإماراتية)) تسدد 94.8 مليون دولار باقى صفقة ((الشرقية للدخان)) العام المقبل

قالت الشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، إن شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية، سددت بالفعل 16.4 مليار جنيه، لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بالدولار بما يعادل 530.21 مليون دولار، فى إطار تنفيذ صفقة الاستحواذ المتفق عليها سبتمبر الماضى.

وقالت مصادر لـ((البورصة))، إن سداد باقى قيمة الصفقة البالغ نحو 95 مليون دولار على أقساط بهدف توفير المواد الخام بصورة مستمرة للشرقية الدخان- إيسترن كومبانى على مدار العام المقبل، موضحة أنه بعد نقل الأسهم سيتم الحصول على القرض الذى ستوفره جلوبال القابضة لصالح الشركة خلال الأيام المقبلة.

لكن“إيسترن كومبانى”، ذكرت فى إفصاح للبورصة المصرية يوم الخميس الماضى، أن القيمة الإجمالية للصفقة تقدر بمبلغ 625 مليون دولار، على أن يتم سداد المبلغ المتبقى والذى تبلغ قيمته نحو 94.8 مليون دولار على دفعات طبقاً لجدول سداد منصوص عليه بالاتفاقية.

وشددت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى بيان آخر، أن سعر صرف الجنيه فى الصفقة كان مطابقًا لسعر البنك المركزى المصرى وقت توقيع الصفقة، على عكس ما ذكرته تقارير صحفية نهاية الأسبوع الماضى.

وتتضمن الصفقة الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان ((إيسترن كومبانى))، أكبر منتج للسجائر فى مصر، من حصة الشركة القابضة المملوكة للدولة.

وقد تمت الموافقة على الصفقة من جانب مجلس الوزراء فى الثالث من سبتمبر 2023، علمًا بأن إى إف جى هيرميس قامت بدور المستشار المالى الأوحد لشركة ((جلوبال للاستثمار)) لإتمام عملية الاستحواذ.

وبذلك خفضت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حصتها فى رأسمال الشرقية“إيسترن كومبانى”، من 55.95% إلى 25.95%، حيث باعت لشركة جلوبال القابضة 669 مليون سهم بقيمة إجمالية 19.34 مليار جنيه.