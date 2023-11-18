((جلوبال الإماراتية)) تسدد 94.8 مليون دولار باقى صفقة ((الشرقية للدخان)) العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
((جلوبال الإماراتية)) تسدد 94.8 مليون دولار باقى صفقة ((الشرقية للدخان)) العام المقبل
قالت الشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، إن شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية، سددت بالفعل 16.4 مليار جنيه، لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بالدولار بما يعادل 530.21 مليون دولار، فى إطار تنفيذ صفقة الاستحواذ المتفق عليها سبتمبر الماضى.
وقالت مصادر لـ((البورصة))، إن سداد باقى قيمة الصفقة البالغ نحو 95 مليون دولار على أقساط بهدف توفير المواد الخام بصورة مستمرة للشرقية الدخان- إيسترن كومبانى على مدار العام المقبل، موضحة أنه بعد نقل الأسهم سيتم الحصول على القرض الذى ستوفره جلوبال القابضة لصالح الشركة خلال الأيام المقبلة.
لكن“إيسترن كومبانى”، ذكرت فى إفصاح للبورصة المصرية يوم الخميس الماضى، أن القيمة الإجمالية للصفقة تقدر بمبلغ 625 مليون دولار، على أن يتم سداد المبلغ المتبقى والذى تبلغ قيمته نحو 94.8 مليون دولار على دفعات طبقاً لجدول سداد منصوص عليه بالاتفاقية.
وشددت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى بيان آخر، أن سعر صرف الجنيه فى الصفقة كان مطابقًا لسعر البنك المركزى المصرى وقت توقيع الصفقة، على عكس ما ذكرته تقارير صحفية نهاية الأسبوع الماضى.
وتتضمن الصفقة الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان ((إيسترن كومبانى))، أكبر منتج للسجائر فى مصر، من حصة الشركة القابضة المملوكة للدولة.
وقد تمت الموافقة على الصفقة من جانب مجلس الوزراء فى الثالث من سبتمبر 2023، علمًا بأن إى إف جى هيرميس قامت بدور المستشار المالى الأوحد لشركة ((جلوبال للاستثمار)) لإتمام عملية الاستحواذ.
وبذلك خفضت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حصتها فى رأسمال الشرقية“إيسترن كومبانى”، من 55.95% إلى 25.95%، حيث باعت لشركة جلوبال القابضة 669 مليون سهم بقيمة إجمالية 19.34 مليار جنيه.
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