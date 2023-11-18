أجرو إيجيبت للأسمدة تستهدف إضافة خطى إنتاج باستثمارات 5 ملايين دولار خلال 2024





قال أحمد الفيشاوى، مدير التسويق بشركة“أجرو إيجيبت” المتخصصة فى تصنيع الأسمدة، إن الشركة لديها عدة مستهدفات من بينها توسيع قاعدة التصدير لتلبية الطلب المتزايد، بجانب دخول أسواق جديدة.

أضاف أن الشركة تصدر منتجاتها إلى 10 دول منها السعودية وسوريا وليبيا والسودان، وتضع أعينها على السوق الأوربى خلال المرحلة المقبلة عن طريق بوابة قبرص واليونان.

أضاف لـ”البورصة”، أن“أجرو إيجيبت” تستهدف إضافة خطى إنتاج باستثمارات 5 ملايين دولار، لتصل بمحفظة خطوط مصنعها إلى 4 خطوط إنتاج.

أشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة فى وادى النطرون تبلغ متوسط 150 ألف طن شهريا، وبعد إضافة خطوط الإنتاج يستهدف أن تصل إلى 500 ألف طن شهريا.

أوضح، أن الشركة تعد الدراسات الكافية حاليا للبدء فى رفع طاقتها وتطوير منتجاتها لتحل كبدائل للمنتجات المستوردة تامة الصنع، ولتحظى بقاعدة عملاء جديدة.

أشار إلى أن خطى الإنتاج سيتم إضافتهما إلى مصنعها بوادى النطرون، حيث تستوعب المساحة إضافة خطى إنتاج أخرين.

طالب الحكومة بتسهيل إجراءات نقل ودخول خطوط الانتاج، قائلا:” الشركة استوردت خط إنتاج من قبل نقلته 11 شاحنة نقل كبير دفعت“كارتة” رسوم الطرق بنحو 200 ألف جنيه، بعد معاناة مع الجمارك من رسوم أرضيات وغرامات ما حمل الشركة تكلفة غير مخطط لها.

لفت إلى أن تراجع الحكومة عن خفض كميات الغاز لمصانع الأسمدة يدعم خطة الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، ومن ثم يحافظ على انخفاض التكلفة النهائية للمنتج.

وتستهدف غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، الوصول بحجم صادراتها إلى 10 مليارات دولار فى 2025.

وتعد الزيادة المستهدفة أعلى بنحو 16.3% عن المستويات المحققة، خلال العام الماضى، والبالغة نحو 8.6 مليار دولار.

وبلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة نحو 5.3 مليار دولار، فى أول تسعة أشهر من العام الجارى، بما يمثل 19% من إجمالى الصادرات المصرية.

أوضح الفيشاوى، أن القطاع استفاد من أزمة نقص الطاقة فى أوروبا والحرب الروسية الأوكرانية والتى لمسته شركات القطاع خلال العام ونصف العام الماضية من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة بجانب تضاعف الطلبيات لعدة دول كانت تعتمد على تلك المنشئين فى وارداتها.

تابع: إن الشركة استفادت من غياب المنتجات المستوردة وأضافت نحو 25 منتجا إلى منتجاتها لتصل بمحفظتها إلى 130 منتجا خلال عام ونصف العام بجانب تطوير بعض منتجاتها ما دعم توسيع قاعدة عملائها.

وعلى المستوى المحلى، قال إن ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج أدت إلى تضاعف تكلفة المنتج النهائى خلال عامين ما أجبر المزارعين إلى ترشيد استهلاكهم من الكيماويات والأسمدة.

لفت إلى أن حجم استثمارات“أجرو إيجيبت” يتخطى 500 مليون جنيه وتستهدف الوصول بها إلى مليار جنيه خلال عامين.

وتأسست شركة أجرو إيجيبت عام 2007 ، وتمتلك مصنعًا فى مدينة السادات ومصنعا بالمنطقة الصناعية الثالثة بوادى النطرون.