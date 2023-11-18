أجرو إيجيبت للأسمدة تستهدف إضافة خطى إنتاج باستثمارات 5 ملايين دولار خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) الفيشاوى: 500 مليون جنيه استثمارات“أجرو إيجيبت”.. ونستهدف مضاعفتها خلال عامين
قال أحمد الفيشاوى، مدير التسويق بشركة“أجرو إيجيبت” المتخصصة فى تصنيع الأسمدة، إن الشركة لديها عدة مستهدفات من بينها توسيع قاعدة التصدير لتلبية الطلب المتزايد، بجانب دخول أسواق جديدة.
أضاف أن الشركة تصدر منتجاتها إلى 10 دول منها السعودية وسوريا وليبيا والسودان، وتضع أعينها على السوق الأوربى خلال المرحلة المقبلة عن طريق بوابة قبرص واليونان.
أضاف لـ”البورصة”، أن“أجرو إيجيبت” تستهدف إضافة خطى إنتاج باستثمارات 5 ملايين دولار، لتصل بمحفظة خطوط مصنعها إلى 4 خطوط إنتاج.
أشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة فى وادى النطرون تبلغ متوسط 150 ألف طن شهريا، وبعد إضافة خطوط الإنتاج يستهدف أن تصل إلى 500 ألف طن شهريا.
أوضح، أن الشركة تعد الدراسات الكافية حاليا للبدء فى رفع طاقتها وتطوير منتجاتها لتحل كبدائل للمنتجات المستوردة تامة الصنع، ولتحظى بقاعدة عملاء جديدة.
أشار إلى أن خطى الإنتاج سيتم إضافتهما إلى مصنعها بوادى النطرون، حيث تستوعب المساحة إضافة خطى إنتاج أخرين.
طالب الحكومة بتسهيل إجراءات نقل ودخول خطوط الانتاج، قائلا:” الشركة استوردت خط إنتاج من قبل نقلته 11 شاحنة نقل كبير دفعت“كارتة” رسوم الطرق بنحو 200 ألف جنيه، بعد معاناة مع الجمارك من رسوم أرضيات وغرامات ما حمل الشركة تكلفة غير مخطط لها.
لفت إلى أن تراجع الحكومة عن خفض كميات الغاز لمصانع الأسمدة يدعم خطة الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، ومن ثم يحافظ على انخفاض التكلفة النهائية للمنتج.
وتستهدف غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، الوصول بحجم صادراتها إلى 10 مليارات دولار فى 2025.
وتعد الزيادة المستهدفة أعلى بنحو 16.3% عن المستويات المحققة، خلال العام الماضى، والبالغة نحو 8.6 مليار دولار.
وبلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة نحو 5.3 مليار دولار، فى أول تسعة أشهر من العام الجارى، بما يمثل 19% من إجمالى الصادرات المصرية.
أوضح الفيشاوى، أن القطاع استفاد من أزمة نقص الطاقة فى أوروبا والحرب الروسية الأوكرانية والتى لمسته شركات القطاع خلال العام ونصف العام الماضية من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة بجانب تضاعف الطلبيات لعدة دول كانت تعتمد على تلك المنشئين فى وارداتها.
تابع: إن الشركة استفادت من غياب المنتجات المستوردة وأضافت نحو 25 منتجا إلى منتجاتها لتصل بمحفظتها إلى 130 منتجا خلال عام ونصف العام بجانب تطوير بعض منتجاتها ما دعم توسيع قاعدة عملائها.
وعلى المستوى المحلى، قال إن ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج أدت إلى تضاعف تكلفة المنتج النهائى خلال عامين ما أجبر المزارعين إلى ترشيد استهلاكهم من الكيماويات والأسمدة.
لفت إلى أن حجم استثمارات“أجرو إيجيبت” يتخطى 500 مليون جنيه وتستهدف الوصول بها إلى مليار جنيه خلال عامين.
وتأسست شركة أجرو إيجيبت عام 2007 ، وتمتلك مصنعًا فى مدينة السادات ومصنعا بالمنطقة الصناعية الثالثة بوادى النطرون.
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