مطاحن مصر العليا تدشن بنكر جديد بقوص باستثمارات 20 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت شركة مطاحن مصر العليا تدشين“بنكر دهب” لتخزين القمح فى مدينة قوص بسعة تخزينية 25 ألف طن واستثمارات 20 مليون جنيه.

والبنكر هو فناء مجهز ومحاط بسياج معدنى وله قبة معدنية، وبه منفذان لدخول وخروج القمح.

قال عبد القادر السيد، الرئيس التنفيذى للشركة، إن“مطاحن مصر العليها” لديها 4 بناكر بسعة تخزينية تُقدر بـ 100 ألف طن بخلاف البنكر الجديد، كما أن لديها 9 صوامع بسعة تخزينية 188 ألف طن و19 مطحنا بطاقة إنتاجية 3000 طن يوميًا

أضاف أن الشركة تعمل حاليًا علي تطوير مطحن“المحلج” التابع لها الذي تقدر طاقته الإنتاجية بـ200 طن يوميًا، لرفع كفاءته وجودة إنتاجه.

وذكر أن عملية تطوير المطاحن تتم عن طريق بعض الشركات العالمية، والورش التابعة للشركة تحت إشراف المهندسين والفنيين.

أوضح أن العمليات تتم بشكل تتابعى بحيث لا تتأثر المقررات التموينية المطلوبة، حيث يتم خصم حصة المطحن وتوزيعها على المطاحن العامة، لحين الانتهاء من رفع كفاءتها.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 42.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى مقابل 31 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى بحسب القوائم المالية المستقلة.

وحققت إيرادات النشاط الجارى 270 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2023_2024، مقابل 244 مليون جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي المقارن.

وتعمل شركة مطاحن مصر العليا، فى قطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على المنتجات الزراعية ويقع مقر الشركة فى محافظة سوهاج، وتم تأسيسها عام 1965.