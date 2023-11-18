مطاحن مصر العليا تدشن بنكر جديد بقوص باستثمارات 20 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأت شركة مطاحن مصر العليا تدشين“بنكر دهب” لتخزين القمح فى مدينة قوص بسعة تخزينية 25 ألف طن واستثمارات 20 مليون جنيه.
والبنكر هو فناء مجهز ومحاط بسياج معدنى وله قبة معدنية، وبه منفذان لدخول وخروج القمح.
قال عبد القادر السيد، الرئيس التنفيذى للشركة، إن“مطاحن مصر العليها” لديها 4 بناكر بسعة تخزينية تُقدر بـ 100 ألف طن بخلاف البنكر الجديد، كما أن لديها 9 صوامع بسعة تخزينية 188 ألف طن و19 مطحنا بطاقة إنتاجية 3000 طن يوميًا
أضاف أن الشركة تعمل حاليًا علي تطوير مطحن“المحلج” التابع لها الذي تقدر طاقته الإنتاجية بـ200 طن يوميًا، لرفع كفاءته وجودة إنتاجه.
وذكر أن عملية تطوير المطاحن تتم عن طريق بعض الشركات العالمية، والورش التابعة للشركة تحت إشراف المهندسين والفنيين.
أوضح أن العمليات تتم بشكل تتابعى بحيث لا تتأثر المقررات التموينية المطلوبة، حيث يتم خصم حصة المطحن وتوزيعها على المطاحن العامة، لحين الانتهاء من رفع كفاءتها.
وارتفعت أرباح الشركة إلى 42.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى مقابل 31 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى بحسب القوائم المالية المستقلة.
وحققت إيرادات النشاط الجارى 270 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2023_2024، مقابل 244 مليون جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي المقارن.
وتعمل شركة مطاحن مصر العليا، فى قطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على المنتجات الزراعية ويقع مقر الشركة فى محافظة سوهاج، وتم تأسيسها عام 1965.
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