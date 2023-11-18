إبراهيم السجيني قائمًا بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك

إبراهيم السجيني قائمًا بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك
التاريخ
11/18/2023 2:13:35 PM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف إبراهيم عبدالعال عبده السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.
يأتي ذلك بعد إصدار رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإقالة المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه.
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