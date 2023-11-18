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إبراهيم السجيني قائمًا بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك

11/18/2023 2:13:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف إبراهيم عبدالعال عبده السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.

يأتي ذلك بعد إصدار رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإقالة المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه.

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