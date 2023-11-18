وزير التموين لـالبورصة: اجتماع مع المحافظين غدًا لضبط تداول السكر وأسعاره

(MENAFN
- Al-Borsa News) مندور: ألف جنيه تراجعًا فى سعر طن السكر عقب تصريحات الحكومة بتشديد الرقابة
قال على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستعقد اجتماعا مع المحافظين غدا الإثنين وذلك لبحث ضبط آليات تداول السكر والمخزون فى كل المحافظات.
أضاف فى تصريح مقتضب لـ”البورصة” أن أسعار السكر العالمية ارتفعت مؤخرًا وأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأبدى حسن الفندى، رئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تفاؤله بإعلان مجلس الوزراء الخميس الماضى تكليف وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التى تحدث فى بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر.
أوضح الفندى أن سعر طن السكر لمصانع الصناعات الغذائية يتراوح بين 46 و47 ألف جنيه، وطالب بتوفيره بسعر عادل وفقا للتكلفة وبهامش ربح مناسب.
وقال الشحات مندور، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتعبئة وتجارة السكر، إن أسعار السكر انخفضت بنحو ألف جنيه فى بعض المناطق عقب تصريحات رئيس الوزراء. المنوفى: المصانع لم تعد توفر كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر
أضاف لـ”البورصة”، أن سعر طن السكر المعبأ سجل نحو 44 ألف جنيه للطن مقابل 45 ألف، فيما بلغ الطن السائب نحو 43 ألف جنيه للطن مقابل 44 ألف جنيه بنهاية الأسبوع الماضى.
أشار إلى أن اعتزام وزارة التموين استيراد 50 ألف طن بجانب الكميات التى تم ضبطها خلال الأيام الماضية، تدعم زيادة المعروض بالأسواق ومن ثم انخفاض الأسعار.
وطالب وزارة التموين بإفساح المجال أمام الشركات الصغيرة للحصول على حصص صغيرة من البورصة السلعية بدلًا عن اقتصارها على كبرى الشركات التى تأخذ السلعة بأسعار مدعمة عند 27 ألف جنيه للطن، ثم يخزن بعضها السلع ويضخها بأسعار السوق الموازية.
وقال مصطفى فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة دهب لتجارة وتعبئة المواد الغذائية، إن انخفاض الأسعار يتوقف على ضخ كميات مستوردة وتشديد الرقابة على الأسواق.
أشار إلى أن الوكلاء لا يوفرون الكميات المطلوبة ما يدفع صغار التجار للجوء إلى السوق الموازى لتلبية الطلب فى ظل ندرة المعروض.
وقال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن المصانع لم تعد توفر أى كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر، وتكتفى بعرض المخزون المتبقى لديها من قبل البورصة السلعية.
ولفت إلى أن سعر كيلو السكر وصل إلى 48 جنيها فى بعض المحال التجارية نتيجة نقص المعروض.
وتنتج مصر نحو 2.7 مليون طن سكر بنجر وقصب، عبر 15 مصنعا لإنتاج السكر، فيما يبلغ استهلاكها نحو 3.5 مليون طن، ويتم سد الفجوة عن طريق الاستيراد، بحسب بيانات وزارة التموين ومجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
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