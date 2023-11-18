وزير التموين لـالبورصة: اجتماع مع المحافظين غدًا لضبط تداول السكر وأسعاره

قال على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستعقد اجتماعا مع المحافظين غدا الإثنين وذلك لبحث ضبط آليات تداول السكر والمخزون فى كل المحافظات.

أضاف فى تصريح مقتضب لـ”البورصة” أن أسعار السكر العالمية ارتفعت مؤخرًا وأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأبدى حسن الفندى، رئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تفاؤله بإعلان مجلس الوزراء الخميس الماضى تكليف وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التى تحدث فى بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر.

أوضح الفندى أن سعر طن السكر لمصانع الصناعات الغذائية يتراوح بين 46 و47 ألف جنيه، وطالب بتوفيره بسعر عادل وفقا للتكلفة وبهامش ربح مناسب.

وقال الشحات مندور، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتعبئة وتجارة السكر، إن أسعار السكر انخفضت بنحو ألف جنيه فى بعض المناطق عقب تصريحات رئيس الوزراء.

أضاف لـ”البورصة”، أن سعر طن السكر المعبأ سجل نحو 44 ألف جنيه للطن مقابل 45 ألف، فيما بلغ الطن السائب نحو 43 ألف جنيه للطن مقابل 44 ألف جنيه بنهاية الأسبوع الماضى.

أشار إلى أن اعتزام وزارة التموين استيراد 50 ألف طن بجانب الكميات التى تم ضبطها خلال الأيام الماضية، تدعم زيادة المعروض بالأسواق ومن ثم انخفاض الأسعار.

وطالب وزارة التموين بإفساح المجال أمام الشركات الصغيرة للحصول على حصص صغيرة من البورصة السلعية بدلًا عن اقتصارها على كبرى الشركات التى تأخذ السلعة بأسعار مدعمة عند 27 ألف جنيه للطن، ثم يخزن بعضها السلع ويضخها بأسعار السوق الموازية.

وقال مصطفى فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة دهب لتجارة وتعبئة المواد الغذائية، إن انخفاض الأسعار يتوقف على ضخ كميات مستوردة وتشديد الرقابة على الأسواق.

أشار إلى أن الوكلاء لا يوفرون الكميات المطلوبة ما يدفع صغار التجار للجوء إلى السوق الموازى لتلبية الطلب فى ظل ندرة المعروض.

وقال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن المصانع لم تعد توفر أى كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر، وتكتفى بعرض المخزون المتبقى لديها من قبل البورصة السلعية.

ولفت إلى أن سعر كيلو السكر وصل إلى 48 جنيها فى بعض المحال التجارية نتيجة نقص المعروض.

وتنتج مصر نحو 2.7 مليون طن سكر بنجر وقصب، عبر 15 مصنعا لإنتاج السكر، فيما يبلغ استهلاكها نحو 3.5 مليون طن، ويتم سد الفجوة عن طريق الاستيراد، بحسب بيانات وزارة التموين ومجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.