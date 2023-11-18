-->

Sunday, 19 November 2023 06:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قادة إندونيسيا وماليزيا وبروناي يدعون لوقف العدوان على قطاع غزة فورا

11/18/2023 2:13:13 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سان فرانسيسكو/PNN/دعا قادة إندونيسيا وماليزيا وبروناي، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة تؤدي إلى وقف العدوان على قطاع غزة.

وأكدوا في بيان لهم، خلال مشاركتهم في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ لعام 2023، أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل ومستدام يتحقق فقط من خلال الوسائل السلمية، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين استنادا إلى حدود عام 1967، وبحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وأضاف البيان، نؤكّد ضرورة إدخال السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في قطاع غزة بشكل فوري ومستمر وكاف ومن دون عوائق.

وشددوا على الرسائل الواردة في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة حول العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

واختتم القادة الثلاثة، "نتابع بقلق بالغ المعاناة الإنسانية الهائلة وتأثير الحروب والنزاعات حول العالم، ونؤكّد أنّ النزاعات يمكن أن تكون لها عواقب كبيرة على الاقتصاد العالمي.

ـــــــــ


MENAFN18112023000205011050ID1107450364

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث