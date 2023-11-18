قادة إندونيسيا وماليزيا وبروناي يدعون لوقف العدوان على قطاع غزة فورا

MENAFN - Palestine News Network ) سان فرانسيسكو/PNN/دعا قادة إندونيسيا وماليزيا وبروناي، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة تؤدي إلى وقف العدوان على قطاع غزة.

وأكدوا في بيان لهم، خلال مشاركتهم في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ لعام 2023، أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل ومستدام يتحقق فقط من خلال الوسائل السلمية، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين استنادا إلى حدود عام 1967، وبحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وأضاف البيان، نؤكّد ضرورة إدخال السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في قطاع غزة بشكل فوري ومستمر وكاف ومن دون عوائق.

وشددوا على الرسائل الواردة في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة حول العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

واختتم القادة الثلاثة، "نتابع بقلق بالغ المعاناة الإنسانية الهائلة وتأثير الحروب والنزاعات حول العالم، ونؤكّد أنّ النزاعات يمكن أن تكون لها عواقب كبيرة على الاقتصاد العالمي.

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