قادة إندونيسيا وماليزيا وبروناي يدعون لوقف العدوان على قطاع غزة فورا

(MENAFN
- Palestine News Network )
سان فرانسيسكو/PNN/دعا قادة إندونيسيا وماليزيا وبروناي، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة تؤدي إلى وقف العدوان على قطاع غزة.
وأكدوا في بيان لهم، خلال مشاركتهم في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ لعام 2023، أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل ومستدام يتحقق فقط من خلال الوسائل السلمية، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين استنادا إلى حدود عام 1967، وبحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
وأضاف البيان، نؤكّد ضرورة إدخال السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في قطاع غزة بشكل فوري ومستمر وكاف ومن دون عوائق.
وشددوا على الرسائل الواردة في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة حول العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
واختتم القادة الثلاثة، "نتابع بقلق بالغ المعاناة الإنسانية الهائلة وتأثير الحروب والنزاعات حول العالم، ونؤكّد أنّ النزاعات يمكن أن تكون لها عواقب كبيرة على الاقتصاد العالمي.
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