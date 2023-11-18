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الأزهر يدين استهداف الاحتلال للنازحين بمدرستي الفاخورة وتل الزعتر في مخيم جباليا

11/18/2023 2:13:13 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN/أكد الأزهر الشريف، أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للنازحين الأبرياء في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما اسفر عن ارتقاء مئات الشهداء، جرائم غير إنسانية وغير أخلاقية، تُضاف إلى سجلَّات الاحتلال الدموي الذي لا يعرف معنى الإنسانية والأخلاق والقيم، ولا يفهم سوى لغة القتل والجبروت والتعدي على حقوق الآخرين.

ودعا الأزهر في بيان صحفي اليوم السبت، كل أحرار العالم للتكاتف في مواجهة إرهاب الاحتلال، ومن يقف خلفه، والضغط بكل ما أُوتوا من قوةٍ لوقف هذا العدوان الأسود الذي يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، وفضح جرائم الاحتلال
ومذابحه ومجازره المستمرة بحق الأبرياء.

وشدد الأزهر الشريف في بيانه على أن كل احتلال إلى زوال، وأن الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي المجرم سيحمل عصاه ويرحل عن أرض فلسطين، آجلا أم عاجلا.


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