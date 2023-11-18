الأزهر يدين استهداف الاحتلال للنازحين بمدرستي الفاخورة وتل الزعتر في مخيم جباليا

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN/أكد الأزهر الشريف، أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للنازحين الأبرياء في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما اسفر عن ارتقاء مئات الشهداء، جرائم غير إنسانية وغير أخلاقية، تُضاف إلى سجلَّات الاحتلال الدموي الذي لا يعرف معنى الإنسانية والأخلاق والقيم، ولا يفهم سوى لغة القتل والجبروت والتعدي على حقوق الآخرين.
ودعا الأزهر في بيان صحفي اليوم السبت، كل أحرار العالم للتكاتف في مواجهة إرهاب الاحتلال، ومن يقف خلفه، والضغط بكل ما أُوتوا من قوةٍ لوقف هذا العدوان الأسود الذي يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، وفضح جرائم الاحتلال
ومذابحه ومجازره المستمرة بحق الأبرياء.
وشدد الأزهر الشريف في بيانه على أن كل احتلال إلى زوال، وأن الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي المجرم سيحمل عصاه ويرحل عن أرض فلسطين، آجلا أم عاجلا.
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