مظاهرة في بولندا تنديدا بالعدوان وتضامنا مع شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
وارسو /PNN/نُظمت اليوم السبت في العاصمة البولندية وارسو مسيرة ضخمة، تضامنا مع فلسطين وتنديدا بجرائم الاحتلال الاسرائيلة.
وشارك الآلاف من المتضامنين، الى جانب الجاليات الفلسطينية والعربية في بولندا والعديد من وسائل الاعلام البولندية في هذه المسيرة تعبيراً عن حقهم الطبيعي في رفض عمليات الابادة التي تقوم بها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وتحدث سفير فلسطين محمود خليفة في بداية المسيرة، وعبر عن تقدير شعبنا لهذه المظاهرات السلمية التي تعبر بوضوح عن رفض الجرائم الاسرائيلية بحق المدنيين في غزة.
وقال: إن العدالة هي الطريق لتحقيق الامن والاستقرار، وجميع الشعوب عبرت عن موقفها الرافض للجرائم الاسرائيلية، شاكرا للحكومات التي عبرت عن مواقفها الرافضة لهذا العدوان.
والقى العديد من المتضامنين خلال المسيرة كلمات عبرت عن رفض الجرائم الاسرائيلية وطالبت بمواقف دولية فاعلة لوقف جرائم الابادة التي تقوم بها اسرائيل ضد شعبنا.
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