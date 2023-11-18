مظاهرة في بولندا تنديدا بالعدوان وتضامنا مع شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) وارسو /PNN/نُظمت اليوم السبت في العاصمة البولندية وارسو مسيرة ضخمة، تضامنا مع فلسطين وتنديدا بجرائم الاحتلال الاسرائيلة.

وشارك الآلاف من المتضامنين، الى جانب الجاليات الفلسطينية والعربية في بولندا والعديد من وسائل الاعلام البولندية في هذه المسيرة تعبيراً عن حقهم الطبيعي في رفض عمليات الابادة التي تقوم بها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وتحدث سفير فلسطين محمود خليفة في بداية المسيرة، وعبر عن تقدير شعبنا لهذه المظاهرات السلمية التي تعبر بوضوح عن رفض الجرائم الاسرائيلية بحق المدنيين في غزة.

وقال: إن العدالة هي الطريق لتحقيق الامن والاستقرار، وجميع الشعوب عبرت عن موقفها الرافض للجرائم الاسرائيلية، شاكرا للحكومات التي عبرت عن مواقفها الرافضة لهذا العدوان.

والقى العديد من المتضامنين خلال المسيرة كلمات عبرت عن رفض الجرائم الاسرائيلية وطالبت بمواقف دولية فاعلة لوقف جرائم الابادة التي تقوم بها اسرائيل ضد شعبنا.



