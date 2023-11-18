الاحتلال يغلق طريقا فرعيا في حوسان غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طريقا فرعيا في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وافاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين ، بأن قوات الاحتلال اغلقت طريقا فرعيا تحت الجسر بالسواتر الترابية في منطقة الشرفا على المدخل الشرقي ويوصل لمنزلين.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تشدد من اغلاقها على حوسان منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر مع بدء العدوان على شعبنا من خلال اغلاق مداخلها الرئيسية، ونصب حواجز عسكرية داخل القرية والتنكيل بالمواطنين .
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