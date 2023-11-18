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الاحتلال يغلق طريقا فرعيا في حوسان غرب بيت لحم

11/18/2023 2:13:12 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طريقا فرعيا في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وافاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين ، بأن قوات الاحتلال اغلقت طريقا فرعيا تحت الجسر بالسواتر الترابية في منطقة الشرفا على المدخل الشرقي ويوصل لمنزلين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشدد من اغلاقها على حوسان منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر مع بدء العدوان على شعبنا من خلال اغلاق مداخلها الرئيسية، ونصب حواجز عسكرية داخل القرية والتنكيل بالمواطنين .


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