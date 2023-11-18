إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في عرابة

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/أصيب شاب، مساء اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامه بلده عرابة جنوب جنين.
وذكرت مصادر أمنية، أن شابا أصيب برصاصة بالقدم خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص بكثافة تجاه المواطنين والمنازل ومولدات الكهرباء ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي.
في سياق متصل، اقتحمت تلك القوات بلدة يعبد، وكثفت من تواجدها العسكري ونصبت حاجزا عسكريا بين بلدة اليامون وقرية العرقة وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها .
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