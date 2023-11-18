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إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في عرابة

11/18/2023 2:13:12 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN/أصيب شاب، مساء اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامه بلده عرابة جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن شابا أصيب برصاصة بالقدم خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص بكثافة تجاه المواطنين والمنازل ومولدات الكهرباء ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي.

في سياق متصل، اقتحمت تلك القوات بلدة يعبد، وكثفت من تواجدها العسكري ونصبت حاجزا عسكريا بين بلدة اليامون وقرية العرقة وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها .


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