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استشهاد طفلين وعدد من الإصابات بقصف طائرات الاحتلال منزلا شرق رفح

11/18/2023 2:13:12 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد طفلان، مساء اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا شرق مدينة رفح.

وأفادت/PNN/باستشهاد طفلين وإصابة عدد من المواطنين بعد قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "شيخ العيد" في حي الجنينة في محيط مستشفى النجار شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.


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