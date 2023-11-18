استشهاد طفلين وعدد من الإصابات بقصف طائرات الاحتلال منزلا شرق رفح

استشهاد طفلين وعدد من الإصابات بقصف طائرات الاحتلال منزلا شرق رفح
التاريخ
11/18/2023 2:13:12 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد طفلان، مساء اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا شرق مدينة رفح.
وأفادت/PNN/باستشهاد طفلين وإصابة عدد من المواطنين بعد قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "شيخ العيد" في حي الجنينة في محيط مستشفى النجار شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
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