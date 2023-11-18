نابلس: السفير الأردني يتفقد سير العمل بالمستشفى الميداني

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/تفقد السفير الأردني في فلسطين عصام البدور، اليوم السبت، مجريات العمل لإعداد وتجهيز المستشفى الميداني الاردني الخاص بتقديم خدماته لكل أبناء محافظة نابلس.
واستقبل نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، والقائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس، السفير البدور، بحضور عدد من الوزراء في الحكومة، ومدراء وممثلي المؤسسة الأمنية، ورئيس بلدية نابلس، ومدير عام صحة نابلس.
وقال البدور: إن إقامة المستشفى الميداني، جاء بناءً على توجيهات أردنية سامية مباشرة من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، من خلال القوات المسلحة الأردنية في رسالة تضامن ودعم وإسناد للشعب الفلسطيني.
وأكد مواقف المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً تجاه الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يأتي نشامى الجيش العربي إلى فلسطين حيث أن هناك محطتين جراحيتين الأولى في رام الله تأسست عام 2000، والأخرى في جنين تأسست عام 2001 والتي كان عملها الأولي في نابلس وبعد عدة أشهر تم نقلها إلى جنين لخدمة ونصرة أهلنا في جنين في ظل ظروف استثنائية وما زالوا هناك.
وأضاف السفير البدور أن المرحلة المقبلة ستكون لإسناد محطة جراحية في جنين تحديداً بالتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية الأردنية والخدمات العسكرية الفلسطينية، مشدداً على الحق الفلسطيني في تقرير مصيره بإقامة الدولة المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني بما يشمل غزة والضفة الغربية والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
بدوره، أكد العالول أهمية الموقف الأردني في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية المستشفى الميداني في التخفيف من معاناة المواطنين.
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