نابلس: السفير الأردني يتفقد سير العمل بالمستشفى الميداني

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN/تفقد السفير الأردني في فلسطين عصام البدور، اليوم السبت، مجريات العمل لإعداد وتجهيز المستشفى الميداني الاردني الخاص بتقديم خدماته لكل أبناء محافظة نابلس.

واستقبل نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، والقائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس، السفير البدور، بحضور عدد من الوزراء في الحكومة، ومدراء وممثلي المؤسسة الأمنية، ورئيس بلدية نابلس، ومدير عام صحة نابلس.

وقال البدور: إن إقامة المستشفى الميداني، جاء بناءً على توجيهات أردنية سامية مباشرة من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، من خلال القوات المسلحة الأردنية في رسالة تضامن ودعم وإسناد للشعب الفلسطيني.

وأكد مواقف المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً تجاه الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يأتي نشامى الجيش العربي إلى فلسطين حيث أن هناك محطتين جراحيتين الأولى في رام الله تأسست عام 2000، والأخرى في جنين تأسست عام 2001 والتي كان عملها الأولي في نابلس وبعد عدة أشهر تم نقلها إلى جنين لخدمة ونصرة أهلنا في جنين في ظل ظروف استثنائية وما زالوا هناك.

وأضاف السفير البدور أن المرحلة المقبلة ستكون لإسناد محطة جراحية في جنين تحديداً بالتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية الأردنية والخدمات العسكرية الفلسطينية، مشدداً على الحق الفلسطيني في تقرير مصيره بإقامة الدولة المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني بما يشمل غزة والضفة الغربية والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

بدوره، أكد العالول أهمية الموقف الأردني في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية المستشفى الميداني في التخفيف من معاناة المواطنين.



