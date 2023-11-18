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15 شهيدا في قصف لطائرات الاحتلال غرب خان يونس

11/18/2023 2:13:11 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد 15 مواطنا على الأقل، وأصيب العشرات، مساء اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال غرب خان يونس.

وقالت مصادر إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً لعائلة الغلبان غرب مدينة حمد السكنية، شمال غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا على الأقل.

وأشارت مصادر إلى أن شهداء وجرحى ارتقوا في استهداف منزلين لعائلتي عاشور والأغا في شارع الميكانيكية وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى (16 تشرين الثاني /نوفمبر) 11470 شهيدا، بينهم 4707 أطفال، 3155 إمرأة، و686 مسناً، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29 ألفا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الســــــابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

فيما لا يزال أكثر من 3600 مدني في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1750 طفلا.


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