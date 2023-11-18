15 شهيدا في قصف لطائرات الاحتلال غرب خان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد 15 مواطنا على الأقل، وأصيب العشرات، مساء اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال غرب خان يونس.
وقالت مصادر إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً لعائلة الغلبان غرب مدينة حمد السكنية، شمال غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا على الأقل.
وأشارت مصادر إلى أن شهداء وجرحى ارتقوا في استهداف منزلين لعائلتي عاشور والأغا في شارع الميكانيكية وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى (16 تشرين الثاني /نوفمبر) 11470 شهيدا، بينهم 4707 أطفال، 3155 إمرأة، و686 مسناً، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29 ألفا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الســــــابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
فيما لا يزال أكثر من 3600 مدني في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1750 طفلا.
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