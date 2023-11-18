GLC للدهانات تعتزم ضخ استثمارات بـ25 مليون دولار في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم الشركة الألمانية اللبنانية للدهان“GLC”، ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية تصل إلى أكثر من 25 مليون دولار، خلال الفترة المقبلة.

قال محمد الحوت، الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية اللبنانية للدهان“GLC”، إن إجمالي استثمارات المجموعة في مصر تبلغ 2.5 مليار جنيه؛ %50 مصري و50% لبناني، ويبلغ حجم التصدير 20 مليون دولار؛ حيث يتم التصدير لأكثر من 13 دولة أفريقية.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، لمصنع الشركة الألمانية اللبنانية للدهان“GLC”،

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء لشرح محمد الحوت، الذي أشار إلى أن الشركة تقوم بتصنيع جميع أنواع (البويات الزيتية والمائية – المعاجين – العبوات البلاستيكية – العبوات المعدنية ).

وقال الحوت، إن الشركة تقوم حاليا بإنشاء مصنع جديد في العاشر من رمضان على مساحة 40000م2.

وأضاف:“يتعدى حجم إنتاجها 150 مليون لتر سنويا من منتجات الدهانات عالية الجودة والتي تقدم حلولا شاملة لكافة قطاعات السوق من خلال مصانع في مدينة العبور الصناعية، ومدينة قفط (محافظة قنا)، ومنطقة الشروق الصناعية (الخانكة)، وهناك مصنع تحت الإنشاء وهو الشرق الأوسط للصناعة على مساحة 40 ألف متر بالعاشر من رمضان، ومخازن مركزية على مساحة 30 ألف متر بمدينة العبور”.

وفيما يتعلق بالتوسعات الجديدة التي تعتزم الشركة القيام بها، أشار الحوت إلى أن الشركة بصدد ضخ استثمارات جديدة تصل إلى أكثر من 25 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة.

وتفقد رئيس الوزراء، أعمال التوسعات الجديدة بالمصنع وهي عبارة عن 3 صالات جديدة على مساحة 25 ألف متر، وتم التنويه إلى أن إنتاج هذه الصالات الجديدة سيخصص بالكامل للتصدير.

وأكد رئيس الوزراء تقديم مختلف سبل الدعم، بما يسهم في إقامة التوسعات الجديدة للمصنع، والعمل على زيادة الإنتاج والصادرات.

وفي هذا الصدد، وجه مدبولي وزير التجارة والصناعة بدراسة ملف قطعة الأرض الخاصة بتوسعات المصنع والعمل على سرعة تخصيصها له، كما وجه بالعمل على حل مشكلة الارتفاعات المطلوبة.

وبخصوص شكوى مسئولى المصنع من تقليد المنتجات الخاصة بهم، وضرورة التصدي لذلك، وجه رئيس الوزراء الجهات المعنية وعلى رأسها مسئولي وزارة الداخلية بسرعة التعامل بحسم مع هذه المخالفات.