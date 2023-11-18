GLC للدهانات تعتزم ضخ استثمارات بـ25 مليون دولار في مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم الشركة الألمانية اللبنانية للدهان“GLC”، ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية تصل إلى أكثر من 25 مليون دولار، خلال الفترة المقبلة.
قال محمد الحوت، الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية اللبنانية للدهان“GLC”، إن إجمالي استثمارات المجموعة في مصر تبلغ 2.5 مليار جنيه؛ %50 مصري و50% لبناني، ويبلغ حجم التصدير 20 مليون دولار؛ حيث يتم التصدير لأكثر من 13 دولة أفريقية.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، لمصنع الشركة الألمانية اللبنانية للدهان“GLC”،
وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء لشرح محمد الحوت، الذي أشار إلى أن الشركة تقوم بتصنيع جميع أنواع (البويات الزيتية والمائية – المعاجين – العبوات البلاستيكية – العبوات المعدنية ).
وقال الحوت، إن الشركة تقوم حاليا بإنشاء مصنع جديد في العاشر من رمضان على مساحة 40000م2.
وأضاف:“يتعدى حجم إنتاجها 150 مليون لتر سنويا من منتجات الدهانات عالية الجودة والتي تقدم حلولا شاملة لكافة قطاعات السوق من خلال مصانع في مدينة العبور الصناعية، ومدينة قفط (محافظة قنا)، ومنطقة الشروق الصناعية (الخانكة)، وهناك مصنع تحت الإنشاء وهو الشرق الأوسط للصناعة على مساحة 40 ألف متر بالعاشر من رمضان، ومخازن مركزية على مساحة 30 ألف متر بمدينة العبور”.
وفيما يتعلق بالتوسعات الجديدة التي تعتزم الشركة القيام بها، أشار الحوت إلى أن الشركة بصدد ضخ استثمارات جديدة تصل إلى أكثر من 25 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة.
وتفقد رئيس الوزراء، أعمال التوسعات الجديدة بالمصنع وهي عبارة عن 3 صالات جديدة على مساحة 25 ألف متر، وتم التنويه إلى أن إنتاج هذه الصالات الجديدة سيخصص بالكامل للتصدير.
وأكد رئيس الوزراء تقديم مختلف سبل الدعم، بما يسهم في إقامة التوسعات الجديدة للمصنع، والعمل على زيادة الإنتاج والصادرات.
وفي هذا الصدد، وجه مدبولي وزير التجارة والصناعة بدراسة ملف قطعة الأرض الخاصة بتوسعات المصنع والعمل على سرعة تخصيصها له، كما وجه بالعمل على حل مشكلة الارتفاعات المطلوبة.
وبخصوص شكوى مسئولى المصنع من تقليد المنتجات الخاصة بهم، وضرورة التصدي لذلك، وجه رئيس الوزراء الجهات المعنية وعلى رأسها مسئولي وزارة الداخلية بسرعة التعامل بحسم مع هذه المخالفات.
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