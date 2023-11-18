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135 مليون دولار استثمارات مجمع هاير الصناعى الصينى فى العاشر

11/18/2023 2:02:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) المجمع يضم 6 مصانع لإنتاج التليفزيون والغسالات والثلاجات والفريزر والتكييف

انتهت شركة“هاير” الصينية من تنفيذ المرحلة الأولى من مجمعها الصناعى فى مدينة العاشر من رمضان، والذى تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،“مجمع هاير الصناعي” الصديق للبيئة الصيني، واستمع لشرح من المهندس أحمد الجندي، مدير شركة هاير فى مصر، والذى أشار إلى أن شركة هاير العالمية تأسست فى الصين عام 1984، وبدأت بتصنيع الثلاجات، ثم تطورت لتصبح رائدة عالميا فى مجال التحول الرقمى وانترنت الأشياء.

وقال مدير الشركة: تمتلك“هاير” مجموعة من أكبر العلامات التجارية فى العالم، مثل : ‏GE Appliances وHoover وCandy وFisher & Paykel وAqua‏، وتخدم الشركة أكثر من 3 مليارات مستهلك فى أكثر من 200 دولة، وذلك من خلال 122 مصنعا حول العالم، موزعة على 30 مجمعا صناعيا، كما تحرص الشركة على التطوير المستمر لمنتجاتها، وذلك من خلال 10 مراكز للأبحاث والتطوير موزعة على مختلف قارات العالم.

وفيما يتعلق بمصنع الشركة فى مصر، أوضح الجندى أنه فى عام 2019، تأسست شركة هاير مصر لتكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا، وفى بداية عام 2022 تم وضع خطة لاستثمار ضخم فى مصر، بالتزامن مع رؤية مصر 2030 بهدف إنشاء مجمع صناعى متكامل.

وأوضح أن مجمع هاير الصناعى سيكون بإجمالى استثمارات تبلغ 135 مليون دولار، ومن المقرر أن يقع على مساحة 200 ألف متر مربع، وسيضم المجمع 6 مصانع لإنتاج التليفزيون والغسالات والثلاجات والفريزر والتكييف، بالإضافة إلى مجمع للصناعات المغذية والمكملة، كما سيضم المجمع مصنعا لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات، وذلك للتحكم فى جودة مدخلات الإنتاج ولضمان الحصول على منتج نهائى عالى الجودة وبسعر مناسب.

وأشار مدير الشركة فى مصر إلى أن المرحلة الأولى من المجمع والتى تم الانتهاء منها فى خلال فترة ما بين 6 إلى 7 أشهر سيتم فيها إنتاج التليفزيون والغسالات والتكييف، وستكون على مساحة 70 ألف متر مربع بحجم إنتاج مليون وحدة سنوية، منها 30% للتصدير و70% للسوق المحلية على أن تكون نسبة المكون المحلى %60 فى البداية، وسترتفع إلى %70 خلال سنتين، وسيتم التشغيل التجريبى والإنتاج الكمى للمشروع بحلول مارس 2024.

كما أشار إلى أن المرحلة الثانية ستشمل إنتاج الفريزر والثلاجات باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار بحجم إنتاج أكثر من نصف مليون وحدة سنوية، وسيوفر مجمع هاير – مصر الصناعى أكثر من 3000 فرصة عمل للشباب المصري، كما تهدف الشركة إلى مضاعفة الإنتاج 3 أضعاف خلال 5 سنوات وتحقيق حجم أعمال 200 مليون دولار خلال أربع سنوات.

وفى ختام جولته، وجه رئيس الوزراء الجهات والأجهزة المعنية بتوفير الدعم المطلوب لسرعة تنفيذ المشروع، ودخوله حيز التشغيل فى أقرب وقت.

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