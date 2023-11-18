135 مليون دولار استثمارات مجمع هاير الصناعى الصينى فى العاشر

(MENAFN
- Al-Borsa News) المجمع يضم 6 مصانع لإنتاج التليفزيون والغسالات والثلاجات والفريزر والتكييف
انتهت شركة“هاير” الصينية من تنفيذ المرحلة الأولى من مجمعها الصناعى فى مدينة العاشر من رمضان، والذى تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،“مجمع هاير الصناعي” الصديق للبيئة الصيني، واستمع لشرح من المهندس أحمد الجندي، مدير شركة هاير فى مصر، والذى أشار إلى أن شركة هاير العالمية تأسست فى الصين عام 1984، وبدأت بتصنيع الثلاجات، ثم تطورت لتصبح رائدة عالميا فى مجال التحول الرقمى وانترنت الأشياء.
وقال مدير الشركة: تمتلك“هاير” مجموعة من أكبر العلامات التجارية فى العالم، مثل : GE Appliances وHoover وCandy وFisher & Paykel وAqua، وتخدم الشركة أكثر من 3 مليارات مستهلك فى أكثر من 200 دولة، وذلك من خلال 122 مصنعا حول العالم، موزعة على 30 مجمعا صناعيا، كما تحرص الشركة على التطوير المستمر لمنتجاتها، وذلك من خلال 10 مراكز للأبحاث والتطوير موزعة على مختلف قارات العالم.
وفيما يتعلق بمصنع الشركة فى مصر، أوضح الجندى أنه فى عام 2019، تأسست شركة هاير مصر لتكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا، وفى بداية عام 2022 تم وضع خطة لاستثمار ضخم فى مصر، بالتزامن مع رؤية مصر 2030 بهدف إنشاء مجمع صناعى متكامل.
وأوضح أن مجمع هاير الصناعى سيكون بإجمالى استثمارات تبلغ 135 مليون دولار، ومن المقرر أن يقع على مساحة 200 ألف متر مربع، وسيضم المجمع 6 مصانع لإنتاج التليفزيون والغسالات والثلاجات والفريزر والتكييف، بالإضافة إلى مجمع للصناعات المغذية والمكملة، كما سيضم المجمع مصنعا لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات، وذلك للتحكم فى جودة مدخلات الإنتاج ولضمان الحصول على منتج نهائى عالى الجودة وبسعر مناسب.
وأشار مدير الشركة فى مصر إلى أن المرحلة الأولى من المجمع والتى تم الانتهاء منها فى خلال فترة ما بين 6 إلى 7 أشهر سيتم فيها إنتاج التليفزيون والغسالات والتكييف، وستكون على مساحة 70 ألف متر مربع بحجم إنتاج مليون وحدة سنوية، منها 30% للتصدير و70% للسوق المحلية على أن تكون نسبة المكون المحلى %60 فى البداية، وسترتفع إلى %70 خلال سنتين، وسيتم التشغيل التجريبى والإنتاج الكمى للمشروع بحلول مارس 2024.
كما أشار إلى أن المرحلة الثانية ستشمل إنتاج الفريزر والثلاجات باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار بحجم إنتاج أكثر من نصف مليون وحدة سنوية، وسيوفر مجمع هاير – مصر الصناعى أكثر من 3000 فرصة عمل للشباب المصري، كما تهدف الشركة إلى مضاعفة الإنتاج 3 أضعاف خلال 5 سنوات وتحقيق حجم أعمال 200 مليون دولار خلال أربع سنوات.
وفى ختام جولته، وجه رئيس الوزراء الجهات والأجهزة المعنية بتوفير الدعم المطلوب لسرعة تنفيذ المشروع، ودخوله حيز التشغيل فى أقرب وقت.
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