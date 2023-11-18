التنمية الصناعية تبحث سبل تطوير قطاع مواد البناء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحثت ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع المجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة صناعة مواد البناء؛ تطوير قطاع صناعة مواد البناء وتذليل التحديات التى تواجه الصناع.
وقال ناهد يوسف، إن الاجتماع يأتي في إطار التوجيهات الجمهورية برفع الصادرات المصرية في مجال الرخام والجرانيت إلى مليار دولار، مضيفة أنه تم مناقشة مساندة ودعم الهيئة لتنمية وتطوير قطاع صناعة مواد البناء والذي يعد من القطاعات الإستراتيجية بما لهذه الصناعة من دور حيوي في دعم وتعزيز مشروعات تطوير البنية التحتية والتنمية العمرانية غير المسبوقة التى تشهدها مصر حاليًا، كما تعد من القطاعات الواعدة في التصدير.
وأوضحت أن الاجتماع شهد التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاع وبالأخص صناعة الرخام والجرانيت والتعرف على أهم المطالب والمشاكل التى تواجه المستثمرين والبدء فورًا في حلها.
كما تم مناقشة سبل تطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان وتضافر الجهود نحو توفير كافة الممكنات والمقومات لدعم المشروعات القائمة بها للارتقاء بالمنتجات الصناعية ورفع تنافسيتها وجعل المنطقة قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية.
وأضافت أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التواصل بين الهيئة ومستثمرى مواد البناء لبحث مطالبهم وحل مشكلاتهم أولًا بأول.
أ ش أ
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