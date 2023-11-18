التنمية الصناعية تبحث سبل تطوير قطاع مواد البناء

MENAFN - Al-Borsa News) بحثت ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع المجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة صناعة مواد البناء؛ تطوير قطاع صناعة مواد البناء وتذليل التحديات التى تواجه الصناع.

وقال ناهد يوسف، إن الاجتماع يأتي في إطار التوجيهات الجمهورية برفع الصادرات المصرية في مجال الرخام والجرانيت إلى مليار دولار، مضيفة أنه تم مناقشة مساندة ودعم الهيئة لتنمية وتطوير قطاع صناعة مواد البناء والذي يعد من القطاعات الإستراتيجية بما لهذه الصناعة من دور حيوي في دعم وتعزيز مشروعات تطوير البنية التحتية والتنمية العمرانية غير المسبوقة التى تشهدها مصر حاليًا، كما تعد من القطاعات الواعدة في التصدير.

وأوضحت أن الاجتماع شهد التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاع وبالأخص صناعة الرخام والجرانيت والتعرف على أهم المطالب والمشاكل التى تواجه المستثمرين والبدء فورًا في حلها.

كما تم مناقشة سبل تطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان وتضافر الجهود نحو توفير كافة الممكنات والمقومات لدعم المشروعات القائمة بها للارتقاء بالمنتجات الصناعية ورفع تنافسيتها وجعل المنطقة قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية.

وأضافت أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التواصل بين الهيئة ومستثمرى مواد البناء لبحث مطالبهم وحل مشكلاتهم أولًا بأول.

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