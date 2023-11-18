مابى الإيطالية تستثمر 25 مليون دولار لإقامة مصنعا فى مصر

تنفذ مجموعة“مابى” الإيطالية مصنعا فى مصر باستثمارات مستهدفة تصل إلى 25 مليون دولار على مرحلتين.

وقال أندريا بيريني، مدير التنمية الإقليمية لمجموعة مابي، إن مصنع الشركة فى مصر يقام على مساحة ألف متر مربع على مرحلتين، باستثمارات تبلغ نحو 25 مليون دولار.

وأضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للإنشاءات، وفى انتظار استيراد الآلات، ومن المُقرر افتتاح المصنع العام القادم.

وأكد“بيريني” أن مصنع مابى ساهم حتى الآن فى توظيف نحو 100 عامل، موضحًا أن القدرة الإنتاجية للمصنع تبلغ 100 ألف طن سنويًا.

وخلال جولته بمدينة العاشر من رمضان، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقُد مصنع شركة مابى الإيطالية.

وأكد مدبولى حرص الدولة على تعميق الصناعة للمنتَج المحلى وتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، منوهًا إلى أن السوق المصرية“ضخمة”، وتحفز بشكلٍ كبير ضخ الاستثمارات فى الدولة.

وقال مدير التنمية الإقليمية لمجموعة مابي، إنه تم تأسيس شركة مابى فى إيطاليا عام 1937، وتُعد الشركة اليوم رائدة عالميًا فى مجال تصنيع المواد اللاصقة ومواد ملء الفواصل والمنتجات الكيماوية الخاصة بمجال البناء والتشييد، حيث تتميز الشركة بجودة إنتاج عالية وموحدة وأنظمة إنتاج مرنة ومستدامة لجميع العملاء.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك الآن 102 شركة تابعة فى 57 دولة حول العالم و90 مرفق إنتاج فى 35 دولة مختلفة، بقيمة مبيعات موحدة 4 مليارات يورو فى عام 2022، كما تضم أكثر من 11900 موظف حول العالم، وتمتلك 32 مركز أبحاث فى 20 دولة.

وبالنسبة لخطوط المنتجات، لفت بيرينى إلى أنها تتنوع لتشمل: منتجات لأرضيات الملاعب الرياضية، منتجات للأرضيات المرنة المنسوجة وألواح الفينيل الفاخر، منتجات للسيراميك والبورسلين والأحجار، منتجات دعم الهياكل الخرسانية، منتجات للبناء والتشييد، منتجات الأرضيات الأسمنتية والراتنجية، منتجات ملء الفواصل وقواطع المياه، منتجات عزل المياه، منتجات العزل الحراري، منتجات إضافات الأسمنت، منتجات أعمال التشييد تحت الأرض، منتجات إضافات الخرسانة.

وفى ختام تفقده، وجه رئيس الوزراء بضرورة التواصل المستمر بين المصنع ورئاسة مجلس الوزراء، فى حالة وجود أى معوقات أو تحديات تواجه الاعمال أو عملية التشغيل؛ من أجل سرعة تشغيل المصنع والإنتاج للسوق.