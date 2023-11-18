مابى الإيطالية تستثمر 25 مليون دولار لإقامة مصنعا فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) المصنع بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويًا من المواد اللاصقة وملء الفواصل
تنفذ مجموعة“مابى” الإيطالية مصنعا فى مصر باستثمارات مستهدفة تصل إلى 25 مليون دولار على مرحلتين.
وقال أندريا بيريني، مدير التنمية الإقليمية لمجموعة مابي، إن مصنع الشركة فى مصر يقام على مساحة ألف متر مربع على مرحلتين، باستثمارات تبلغ نحو 25 مليون دولار.
وأضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للإنشاءات، وفى انتظار استيراد الآلات، ومن المُقرر افتتاح المصنع العام القادم.
وأكد“بيريني” أن مصنع مابى ساهم حتى الآن فى توظيف نحو 100 عامل، موضحًا أن القدرة الإنتاجية للمصنع تبلغ 100 ألف طن سنويًا.
وخلال جولته بمدينة العاشر من رمضان، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقُد مصنع شركة مابى الإيطالية.
وأكد مدبولى حرص الدولة على تعميق الصناعة للمنتَج المحلى وتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، منوهًا إلى أن السوق المصرية“ضخمة”، وتحفز بشكلٍ كبير ضخ الاستثمارات فى الدولة.
وقال مدير التنمية الإقليمية لمجموعة مابي، إنه تم تأسيس شركة مابى فى إيطاليا عام 1937، وتُعد الشركة اليوم رائدة عالميًا فى مجال تصنيع المواد اللاصقة ومواد ملء الفواصل والمنتجات الكيماوية الخاصة بمجال البناء والتشييد، حيث تتميز الشركة بجودة إنتاج عالية وموحدة وأنظمة إنتاج مرنة ومستدامة لجميع العملاء.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك الآن 102 شركة تابعة فى 57 دولة حول العالم و90 مرفق إنتاج فى 35 دولة مختلفة، بقيمة مبيعات موحدة 4 مليارات يورو فى عام 2022، كما تضم أكثر من 11900 موظف حول العالم، وتمتلك 32 مركز أبحاث فى 20 دولة.
وبالنسبة لخطوط المنتجات، لفت بيرينى إلى أنها تتنوع لتشمل: منتجات لأرضيات الملاعب الرياضية، منتجات للأرضيات المرنة المنسوجة وألواح الفينيل الفاخر، منتجات للسيراميك والبورسلين والأحجار، منتجات دعم الهياكل الخرسانية، منتجات للبناء والتشييد، منتجات الأرضيات الأسمنتية والراتنجية، منتجات ملء الفواصل وقواطع المياه، منتجات عزل المياه، منتجات العزل الحراري، منتجات إضافات الأسمنت، منتجات أعمال التشييد تحت الأرض، منتجات إضافات الخرسانة.
وفى ختام تفقده، وجه رئيس الوزراء بضرورة التواصل المستمر بين المصنع ورئاسة مجلس الوزراء، فى حالة وجود أى معوقات أو تحديات تواجه الاعمال أو عملية التشغيل؛ من أجل سرعة تشغيل المصنع والإنتاج للسوق.
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