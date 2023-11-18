بيكو مصر تنتهي من المرحلة الأولى لمصنع العاشر الربع الأول 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة“بيكو مصر”، الانتهاء من المرحلة الأولى لمصنعها بمدينة العاشر من رمضان، خلال الربع الأول من عام 2024.
وتفقد، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته اليوم بمدينة العاشر من رمضان، المراحل الإنشائية لمصنع“بيكو مصر” المتخصص في الأجهزة المنزلية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة على استعداد لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة، من خلال الجهات والأجهزة المعنية؛ من أجل سرعة تنفيذ وإنشاء مصنع“بيكو مصر” المتخصص في الأجهزة المنزلية، وتوفير الأجهزة للسوق المحلية والتصدير للخارج.
من جانبه، أوضح أوميت جونيل، مدير عام شركة“بيكو مصر” أن المصنع، الذي يُقام من خلال استثمارات تركية بمدينة العاشر من رمضان الصناعية، يُعد من أوائل المُنشآت الصناعية التي حصلت على الرخصة الذهبية التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الراغبين في تسريع وتيرة مشروعاتهم، مؤكدًا أن المصنع سيكون ذا إمكانات واعدة.
ودعا جميع الشركات العالمية إلى استثمار هذه الفرصة والقدوم إلى مصر للاستفادة من الرخصة الذهبية، على غرار ما فعله مصنع“بيكو مصر” وغيره من الشركات التي بدأت بالفعل عملها في السوق المصرية.
وقال جونيل، إن المصنع يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 114 ألف متر مربع، باستثمارات تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار.
وأضاف أن المصنع يُعد خطوة مهمة في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر، وزيادة الصادرات المصرية من الأجهزة المنزلية، حيث تستهدف الشركة – ليس فقط خدمة السوق المحلية – بل تصدير أكثر من 60% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما أن الشركة تدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتقديم حلول تكنولوجية مُبتكرة صديقة للبيئة تُلبي احتياجات السوق المصرية، حيث يرفع المصنع شعار“صفر نفايات”.
وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع خلال الربع الأول من عام 2024 لإنتاج أجهزة منزلية تضم ثلاجات وأفرانا بتكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وبطاقة إنتاجية حوالي 1.2 مليون جهاز سنوياً.
وأكد أن“بيكو مصر” تستهدف تطوير أنظمة بيئية للموردين المحليين، وإنشاء مركز للبحث والتطوير يهدف لنقل المعرفة للسوق المحلية لخلق قيمة مستدامة لجميع الصناعات المغذية لدعم استراتيجية الحكومة؛ من أجل تعميق الصناعة المحلية، والاعتماد على مصر كمركز للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية، حيث تخطط الشركة للتصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تحت شعار“صنع في مصر” وتوفر 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال إن“بيكو” توجد في السوق المصرية منذ 10 سنوات وتستهدف الوصول لـ 750 صالة عرض و83 نقطة خدمة عملاء وصيانة في جميع أنحاء مصر، حيث تستثمر بيكو في الابتكار والتطوير لمواكبة احتياجات وتطلعات عملائها، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة.
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