بيكو مصر تنتهي من المرحلة الأولى لمصنع العاشر الربع الأول 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة“بيكو مصر”، الانتهاء من المرحلة الأولى لمصنعها بمدينة العاشر من رمضان، خلال الربع الأول من عام 2024.

وتفقد، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته اليوم بمدينة العاشر من رمضان، المراحل الإنشائية لمصنع“بيكو مصر” المتخصص في الأجهزة المنزلية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة على استعداد لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة، من خلال الجهات والأجهزة المعنية؛ من أجل سرعة تنفيذ وإنشاء مصنع“بيكو مصر” المتخصص في الأجهزة المنزلية، وتوفير الأجهزة للسوق المحلية والتصدير للخارج.

من جانبه، أوضح أوميت جونيل، مدير عام شركة“بيكو مصر” أن المصنع، الذي يُقام من خلال استثمارات تركية بمدينة العاشر من رمضان الصناعية، يُعد من أوائل المُنشآت الصناعية التي حصلت على الرخصة الذهبية التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الراغبين في تسريع وتيرة مشروعاتهم، مؤكدًا أن المصنع سيكون ذا إمكانات واعدة.

ودعا جميع الشركات العالمية إلى استثمار هذه الفرصة والقدوم إلى مصر للاستفادة من الرخصة الذهبية، على غرار ما فعله مصنع“بيكو مصر” وغيره من الشركات التي بدأت بالفعل عملها في السوق المصرية.

وقال جونيل، إن المصنع يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 114 ألف متر مربع، باستثمارات تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار.

وأضاف أن المصنع يُعد خطوة مهمة في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر، وزيادة الصادرات المصرية من الأجهزة المنزلية، حيث تستهدف الشركة – ليس فقط خدمة السوق المحلية – بل تصدير أكثر من 60% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما أن الشركة تدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتقديم حلول تكنولوجية مُبتكرة صديقة للبيئة تُلبي احتياجات السوق المصرية، حيث يرفع المصنع شعار“صفر نفايات”.

وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع خلال الربع الأول من عام 2024 لإنتاج أجهزة منزلية تضم ثلاجات وأفرانا بتكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وبطاقة إنتاجية حوالي 1.2 مليون جهاز سنوياً.

وأكد أن“بيكو مصر” تستهدف تطوير أنظمة بيئية للموردين المحليين، وإنشاء مركز للبحث والتطوير يهدف لنقل المعرفة للسوق المحلية لخلق قيمة مستدامة لجميع الصناعات المغذية لدعم استراتيجية الحكومة؛ من أجل تعميق الصناعة المحلية، والاعتماد على مصر كمركز للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية، حيث تخطط الشركة للتصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تحت شعار“صنع في مصر” وتوفر 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال إن“بيكو” توجد في السوق المصرية منذ 10 سنوات وتستهدف الوصول لـ 750 صالة عرض و83 نقطة خدمة عملاء وصيانة في جميع أنحاء مصر، حيث تستثمر بيكو في الابتكار والتطوير لمواكبة احتياجات وتطلعات عملائها، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة.