الحكومة توافق على تخصيص أرض لتوسعات مصنع KCG التركى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على طلب مسؤولى مصنع“KCG” التركى، بالحصول على قطعة أرض فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لتنفيذ توسعات للمصنع.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء، مصنع“KCG” التركى فى مدينة العاشر من رمضان، المتخصص فى إنتاج الغزل والأقمشة والمفروشات لصالح عدد من أكبر العلامات التجارية حول العالم.
وقال يلماز كوتشكشاليك، رئيس مجلس إدارة المصنع، إن شركة“كيه سيه جيه” هى إحدى شركات القطاع الخاص التى تعمل بنظام المناطق الحرة التى تأسست فى عام 2007، وهى شركة تابعة لمجموعة شركات كوتشوكشاليك التركية.
وأوضح أنه تم إنشاء الشركة باستثمارات تقدر بنحو 75 مليون دولار، على مساحة نحو 220 ألف متر مربع، ويعمل بمصنع الشركة حوالى 1600 عامل، وتحقق إيرادات سنوية تتجاوز 65 مليون دولار، من خلال تعاونها مع أهم العلامات التجارية العالمية الشهيرة“ايكيا، ستاندرد تيكستيل، فالى فورج، زارا، ماركس آند سبينسر، مانجو، إتش آند إم”.
وأشار إلى أن الشركة تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل منتجات الغزل وأقمشة الستائر والمفروشات والملابس.
كما أشار إلى أن الشركة تعمل من خلال 5 خطوط إنتاج رئيسية تشمل كلا من خيوط البوليستر بطاقة إنتاجية 900 طن / شهر، وخط إنتاج النسيج 4 ملايين متر فى الشهر، بالإضافة إلى خط الصباغة 4 ملايين متر/ شهر، وخط التطريز 250 ألف متر / شهر.
وأكد أن الشركة تهتم بمجال الابتكار؛ إذ تسعى إدارة البحث والتطوير بالمصنع إلى إحراز تقدم فى تقنيات النسيج وتطوير منتجات عالية الجودة، بما يراعى معايير الجودة والسلامة، والالتزام بأعلى معايير الجودة فى العالم .
وطلب مسئول الشركة الحصول على قطع أراض للتوسعات التى تنوى الشركة القيام بها فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة التواصل مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، فى هذا الشأن؛ من أجل تنفيذ المصنع الذى من شأنه أن يوفر المنتجات التى نقوم باستيرادها من الخارج، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الأرض وإقامة المصنع.
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