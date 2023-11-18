الحكومة توافق على تخصيص أرض لتوسعات مصنع KCG التركى

MENAFN - Al-Borsa News) وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على طلب مسؤولى مصنع“KCG” التركى، بالحصول على قطعة أرض فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لتنفيذ توسعات للمصنع.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، مصنع“KCG” التركى فى مدينة العاشر من رمضان، المتخصص فى إنتاج الغزل والأقمشة والمفروشات لصالح عدد من أكبر العلامات التجارية حول العالم.

وقال يلماز كوتشكشاليك، رئيس مجلس إدارة المصنع، إن شركة“كيه سيه جيه” هى إحدى شركات القطاع الخاص التى تعمل بنظام المناطق الحرة التى تأسست فى عام 2007، وهى شركة تابعة لمجموعة شركات كوتشوكشاليك التركية.

وأوضح أنه تم إنشاء الشركة باستثمارات تقدر بنحو 75 مليون دولار، على مساحة نحو 220 ألف متر مربع، ويعمل بمصنع الشركة حوالى 1600 عامل، وتحقق إيرادات سنوية تتجاوز 65 مليون دولار، من خلال تعاونها مع أهم العلامات التجارية العالمية الشهيرة“ايكيا، ستاندرد تيكستيل، فالى فورج، زارا، ماركس آند سبينسر، مانجو، إتش آند إم”.

وأشار إلى أن الشركة تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل منتجات الغزل وأقمشة الستائر والمفروشات والملابس.

كما أشار إلى أن الشركة تعمل من خلال 5 خطوط إنتاج رئيسية تشمل كلا من خيوط البوليستر بطاقة إنتاجية 900 طن / شهر، وخط إنتاج النسيج 4 ملايين متر فى الشهر، بالإضافة إلى خط الصباغة 4 ملايين متر/ شهر، وخط التطريز 250 ألف متر / شهر.

وأكد أن الشركة تهتم بمجال الابتكار؛ إذ تسعى إدارة البحث والتطوير بالمصنع إلى إحراز تقدم فى تقنيات النسيج وتطوير منتجات عالية الجودة، بما يراعى معايير الجودة والسلامة، والالتزام بأعلى معايير الجودة فى العالم .

وطلب مسئول الشركة الحصول على قطع أراض للتوسعات التى تنوى الشركة القيام بها فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة التواصل مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، فى هذا الشأن؛ من أجل تنفيذ المصنع الذى من شأنه أن يوفر المنتجات التى نقوم باستيرادها من الخارج، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الأرض وإقامة المصنع.