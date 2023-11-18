انسوتك لتكنولوجيا العزل تعتزم استثمار 400 مليون جنيه بخطة توسعاتها

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل“انسوتك”، ضخ استثمارات جديدة بنحو 400 مليون جنيه لإنشاء مبان وخطوط إنتاج جديدة، ضمن خطتها لإقامة المزيد من التوسعات خلال الفترة القادمة.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، مصنع الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل“انسوتك”، خلال جولته الموسعة بعدد من الشركات والمصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح حول نشاط الشركة منذ تأسيسها عام 1988، حيث أوضح رئيس مجلس إدارة شركة“انسوتك” أحمد البكري، أن الشركة تقوم بتصنيع وتطوير حلول العزل والتغليف لمجموعة واسعة من الصناعات وأنها بدأت بتصنيع منتجات البوليسترين الموسع (EPS) وحاليًا، توسعت قائمة منتجاتها بشكل كبير مع التركيز أكثر على منتجات البيتومين وفوم البوليسترين.

وأشار البكري، إلى أنه على مدار أكثر من 35 عامًا، تقوم الشركة بإنتاج مواد البناء والعزل الحراري وتمتلك 4 مصانع على مساحة ما يقرب من 80 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه وتم التركيز على تطوير أنظمة عزل المباني ودفعها إلى الأمام طوال رحلة عمل الشركة، مضيفاً أن الشركة اليوم أصبحت أحد الرواد ليس فقط في حلول العزل ولكن في حلول البناء المختلفة التي يتم تطويرها باستمرار لتلائم احتياجات العملاء، مؤكدا الاهتمام بتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بالشركة على مستوى دول العالم.

وأضاف أن حجم صادرات شركة“انسوتك” نما بشكل كبير حيث أصبح الجزء الأكبر من إجمالي الأعمال موجه للتصدير، ويتم توفير حوالي 70% من جميع مبيعات البيتومين للأسواق العالمية، حيث يتم التصدير إلى أكثر من 100 دولة.

وعن منتجات“انسوتك”، أوضح البكري أن الشركة تقوم بإنتاج وتطوير وتخصيص مجموعة واسعة من لفائف البيتومين المعدلة، ومستحلبات البيتومين وألواح الحماية البيتومينية، وحلول العزل الحراري المتنوعة، كما تقدم أكبر مجموعة متنوعة من المنتجات القائمة على البيتومين، مثل مستحلبات البيتومين السائلة، ولفات البيتومين المعدلة، وألواح الحماية البيتومينية، إلى جانب طرق تطبيق وتركيب مختلفة، بما في ذلك لفائف البيتومين التي تطبق على الساخن، أو لفات البيتومين اللاصقة التي تطبق على البارد، بالإضافة إلى إنتاج ممبرين بيتومين الذي يستخدم على نطاق واسع في تطبيقات العزل المائي، حيث يتم تصنيعه في عملية صقل عالية التقنية، ويتم تعديل لفات البيتومين كيميائيًا باستخدام (APP أتاتيك بروبلين) والتي تمنحها مقاومة كيميائية ممتازة في درجات الحرارة العالية.