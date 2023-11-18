انسوتك لتكنولوجيا العزل تعتزم استثمار 400 مليون جنيه بخطة توسعاتها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل“انسوتك”، ضخ استثمارات جديدة بنحو 400 مليون جنيه لإنشاء مبان وخطوط إنتاج جديدة، ضمن خطتها لإقامة المزيد من التوسعات خلال الفترة القادمة.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، مصنع الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل“انسوتك”، خلال جولته الموسعة بعدد من الشركات والمصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان.
واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح حول نشاط الشركة منذ تأسيسها عام 1988، حيث أوضح رئيس مجلس إدارة شركة“انسوتك” أحمد البكري، أن الشركة تقوم بتصنيع وتطوير حلول العزل والتغليف لمجموعة واسعة من الصناعات وأنها بدأت بتصنيع منتجات البوليسترين الموسع (EPS) وحاليًا، توسعت قائمة منتجاتها بشكل كبير مع التركيز أكثر على منتجات البيتومين وفوم البوليسترين.
وأشار البكري، إلى أنه على مدار أكثر من 35 عامًا، تقوم الشركة بإنتاج مواد البناء والعزل الحراري وتمتلك 4 مصانع على مساحة ما يقرب من 80 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه وتم التركيز على تطوير أنظمة عزل المباني ودفعها إلى الأمام طوال رحلة عمل الشركة، مضيفاً أن الشركة اليوم أصبحت أحد الرواد ليس فقط في حلول العزل ولكن في حلول البناء المختلفة التي يتم تطويرها باستمرار لتلائم احتياجات العملاء، مؤكدا الاهتمام بتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بالشركة على مستوى دول العالم.
وأضاف أن حجم صادرات شركة“انسوتك” نما بشكل كبير حيث أصبح الجزء الأكبر من إجمالي الأعمال موجه للتصدير، ويتم توفير حوالي 70% من جميع مبيعات البيتومين للأسواق العالمية، حيث يتم التصدير إلى أكثر من 100 دولة.
وعن منتجات“انسوتك”، أوضح البكري أن الشركة تقوم بإنتاج وتطوير وتخصيص مجموعة واسعة من لفائف البيتومين المعدلة، ومستحلبات البيتومين وألواح الحماية البيتومينية، وحلول العزل الحراري المتنوعة، كما تقدم أكبر مجموعة متنوعة من المنتجات القائمة على البيتومين، مثل مستحلبات البيتومين السائلة، ولفات البيتومين المعدلة، وألواح الحماية البيتومينية، إلى جانب طرق تطبيق وتركيب مختلفة، بما في ذلك لفائف البيتومين التي تطبق على الساخن، أو لفات البيتومين اللاصقة التي تطبق على البارد، بالإضافة إلى إنتاج ممبرين بيتومين الذي يستخدم على نطاق واسع في تطبيقات العزل المائي، حيث يتم تصنيعه في عملية صقل عالية التقنية، ويتم تعديل لفات البيتومين كيميائيًا باستخدام (APP أتاتيك بروبلين) والتي تمنحها مقاومة كيميائية ممتازة في درجات الحرارة العالية.
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