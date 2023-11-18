زوسر لتصنيع الأزياء تستهدف ضخ 7 ملايين جنيه لشراء 10 خطوط إنتاج

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة زوسر لتجارة التجزئة وتصنيع الأزياء، صاحبة العلامة التجارية“ريد كوتن”، ضخ استثمارات بقيمة 7 ملايين جنيه لشراء 10 خطوط إنتاج وتشغيلها خلال الربع الثالث من 2024.

قال تامر حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن تلك التوسعات جاءت ضمن خطة لمضاعة الطاقة الإنتاجية من 250 ألف قطعة شهرياً إلى 500 ألف قطعة بحلول منتصف 2024.

وكشف أن حجم استثمارات الشركة يقدر بنحو 40 مليون جنيه، إذ تمتلك مصنع به 10 خطوط إنتاج حالياً.

لكنه ذكر أن المصنع يعمل بطاقة تشغيلية تصل لـ 60%؛ بسبب أزمة الاستيراد، التى كبدت الشركة غرامات تصل إلى17% من قيمة البضائع خلال الآونة الماضية.

أوضح أن الشركة تعتمد على استيراد 100% من الغزول من الخارج؛ نظراً لارتفاع القطن المحلى ذو الجودة العالية عالميًا، بما يجبر الشركات على استيراد الغزول من دول شرق أسيا لتلبية احتياجات الشرائح المتوسطة أو الشعبية بما يدعم تنافسية المنتجات النهائية داخلياً وخارجياً.

وكشف أن الشركة تستهدف زيادة صادراتها من 20% من جملة الإنتاج إلى 50% خلال العام المقبل؛ بدعم من التوسع فى الأسواق الخارجية مثل دول الاتحاد الأوروبى وروسيا، موضحاً اعتماد صادرات الشركة على دول الخليج حالياً.

أشار إلى أن السوق الروسى يعد واعداً للشركات المحلية؛ نظراً لضخامته وحداثة تواجد الشركات المصرية فيه، مشيرًا إلى وجود رغبة لدى العملاء الروس للتعامل مع الشركات المصرية لكن نظام تحويل الأموال خاصة بعد حظر البنك المركزى الروسى من التعامل بنظام سويفت يعد عقبة أمام التوسع فى ذلك السوق.

وتأسست الشركة عام 2019 بالمنطقة الصناعية بالهرم وتتخصص فى إنتاج الملابس الداخلية رجالى وحريمى والملابس المنزلية لجميع الفئات والملابس الرياضية بإجمالى 500 عامل.