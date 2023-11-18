زوسر لتصنيع الأزياء تستهدف ضخ 7 ملايين جنيه لشراء 10 خطوط إنتاج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة زوسر لتجارة التجزئة وتصنيع الأزياء، صاحبة العلامة التجارية“ريد كوتن”، ضخ استثمارات بقيمة 7 ملايين جنيه لشراء 10 خطوط إنتاج وتشغيلها خلال الربع الثالث من 2024.
قال تامر حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن تلك التوسعات جاءت ضمن خطة لمضاعة الطاقة الإنتاجية من 250 ألف قطعة شهرياً إلى 500 ألف قطعة بحلول منتصف 2024.
وكشف أن حجم استثمارات الشركة يقدر بنحو 40 مليون جنيه، إذ تمتلك مصنع به 10 خطوط إنتاج حالياً.
لكنه ذكر أن المصنع يعمل بطاقة تشغيلية تصل لـ 60%؛ بسبب أزمة الاستيراد، التى كبدت الشركة غرامات تصل إلى17% من قيمة البضائع خلال الآونة الماضية.
أوضح أن الشركة تعتمد على استيراد 100% من الغزول من الخارج؛ نظراً لارتفاع القطن المحلى ذو الجودة العالية عالميًا، بما يجبر الشركات على استيراد الغزول من دول شرق أسيا لتلبية احتياجات الشرائح المتوسطة أو الشعبية بما يدعم تنافسية المنتجات النهائية داخلياً وخارجياً.
وكشف أن الشركة تستهدف زيادة صادراتها من 20% من جملة الإنتاج إلى 50% خلال العام المقبل؛ بدعم من التوسع فى الأسواق الخارجية مثل دول الاتحاد الأوروبى وروسيا، موضحاً اعتماد صادرات الشركة على دول الخليج حالياً.
أشار إلى أن السوق الروسى يعد واعداً للشركات المحلية؛ نظراً لضخامته وحداثة تواجد الشركات المصرية فيه، مشيرًا إلى وجود رغبة لدى العملاء الروس للتعامل مع الشركات المصرية لكن نظام تحويل الأموال خاصة بعد حظر البنك المركزى الروسى من التعامل بنظام سويفت يعد عقبة أمام التوسع فى ذلك السوق.
وتأسست الشركة عام 2019 بالمنطقة الصناعية بالهرم وتتخصص فى إنتاج الملابس الداخلية رجالى وحريمى والملابس المنزلية لجميع الفئات والملابس الرياضية بإجمالى 500 عامل.
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