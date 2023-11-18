250 مليون دولار صادرات فارم فريتس - مصر سنويا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار جولته اليوم على عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، الشركة العالمية للتنمية الزراعية (فارم فريتس – مصر) الإماراتية.
واستمع رئيس الوزاراء – عقب وصوله ومرافقوه لمقر مصنع الشركة – لشرح من المهندس ياسر جودة رئيس قطاع العمليات بالمصنع، والذي أوضح أن الشركة تقوم بالتصدير إلى 40 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا بأكثر من 250 مليون دولار سنويا، كما تقوم بإنتاج البطاطس والبطاطا، مشيرا إلى أن المصنع يقع على مساحة نحو 45 ألف م2.
وقال جودة“إن نشاط الشركة يقوم على إنتاج بطاطس نصف مقلية، بحجم تصدير يصل إلى 110 آلاف طن سنويا، حيث يبلغ حجم الإنتاج 150 ألف طن سنويا، كما يبلغ حجم السوق المحلية 40 ألف طن، ويصل حجم العمالة إلى 850 موظفا وعاملا، موزعين على خطي إنتاج مزارع بطاطس”.
ونوه بأن كل الزراعة من بطاطس مصرية 100%، حيث يتم زراعة 10 آلاف فدان، وهناك توسعات بقيمة 100 مليون دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة، وخلال الجولة تم عرض منتجات المصنع التي تعمل على تغطية احتياجات المطاعم والفنادق.
أ ش أ
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