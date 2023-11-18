250 مليون دولار صادرات فارم فريتس - مصر سنويا

MENAFN - Al-Borsa News) تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار جولته اليوم على عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، الشركة العالمية للتنمية الزراعية (فارم فريتس – مصر) الإماراتية.

واستمع رئيس الوزاراء – عقب وصوله ومرافقوه لمقر مصنع الشركة – لشرح من المهندس ياسر جودة رئيس قطاع العمليات بالمصنع، والذي أوضح أن الشركة تقوم بالتصدير إلى 40 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا بأكثر من 250 مليون دولار سنويا، كما تقوم بإنتاج البطاطس والبطاطا، مشيرا إلى أن المصنع يقع على مساحة نحو 45 ألف م2.

وقال جودة“إن نشاط الشركة يقوم على إنتاج بطاطس نصف مقلية، بحجم تصدير يصل إلى 110 آلاف طن سنويا، حيث يبلغ حجم الإنتاج 150 ألف طن سنويا، كما يبلغ حجم السوق المحلية 40 ألف طن، ويصل حجم العمالة إلى 850 موظفا وعاملا، موزعين على خطي إنتاج مزارع بطاطس”.

ونوه بأن كل الزراعة من بطاطس مصرية 100%، حيث يتم زراعة 10 آلاف فدان، وهناك توسعات بقيمة 100 مليون دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة، وخلال الجولة تم عرض منتجات المصنع التي تعمل على تغطية احتياجات المطاعم والفنادق.

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