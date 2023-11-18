وينيتكس للملابس الجاهزة تعتزم طرح 25% من أسهمها فى البورصة العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة“وينيتكس” للملابس الجاهزة، طرح 25% من أسهمها فى البورصة المحلية العام المقبل، بحسب ما قالته روبا مزروع، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقالت مزروع إن حجم استثمارات الشركة تقدر بـ 40 مليون دولار، وأنها تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 8 ملايين دولار، لزيادة مساحة مصنعها بمنطقة سقارة عبر شراء أرض مجاورة.
وكشفت أن الاستثمارات الجديدة هدفها زيادة الطاقة الإنتاجية 30% لترتفع من 100 ألف قطعة شهرياً فى الوقت الحالى إلى 130 ألف قطعة خلال الربع الثانى من 2024.
أوضحت أن الزيادة في الطاقات الإنتاجية سيتم توجيهها للسوق المحلى من خلال البيع أونلاين، فى حين أنها تعتمد فى الوقت الحالى على تصدير كامل إنتاجها للأسواق الخارجية.
وكشف أن السوق الأمريكية يستحوذ على 80% من صادرات الشركة فيما يتم توجيه الـ20% المتبقية لدول الاتحاد الأوروبى.
أوضحت أن الشركة تعتمد على التصدير للولايات المتحدة الأمريكية؛ نتيجة لوجود اتفاقية الكويز التى تضمن دخول المنتجات بإعفاءات جمركية تتراوح من 15% لـ 43% بجانب قصر فترات الشحن بين مصر وأمريكا التى تصل إلى 12 يوما.
لكنها ذكرت أن هناك الكثير من التحديات تواجههم حاليًا فى السوق الأمريكى بينها صعوبة المنافسة، نظراً لتوجه المستهلكين الأمريكان نحو البدائل الأقل سعرا، بعد موجة التضخم المرتفع، ما جعل عملاؤها يتوجهوا لشراء منتجات من دول مثل إثيوبيا بتكلفة أقل.
أوضحت أنه لذلك تستهدف الشركة فتح أسواق جديدة فى دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا، كما تستهدف السوق البريطانى.
أكدت أن الشركة تعتمد على استيراد 50% من الخامات، وتحديداً الغزول المتوسطة والقصيرة من الهند وباكستان؛ نظراً لعدم توافرها محلياً – ما يؤدى لزيادة تكلفة المنتج النهائى بما يقلل تنافسية المنتج في الأسواق التصديرية.
لكنها أشارت إلى أن أزمة اللستيراد دفعتهم للاعتماد على بدائل محلية متمثلة فى الاكسسوارات سواء الأحبال أوالسوست أوالأزرار بدلاً من استيرادها من الصين، مؤكدة أن المنتجات المحلية باتت بجودة مرتفعة مقارنة بالمستورد.
وتأسست الشركة عام 2000 بمنطقة سقارة لتصنيع الملابس الشتوى مثل البلوفرات ثم تخصصت فى تصنيع المنتجات التى تعتمد على أقمشة الجينز.
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