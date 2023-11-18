وينيتكس للملابس الجاهزة تعتزم طرح 25% من أسهمها فى البورصة العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة“وينيتكس” للملابس الجاهزة، طرح 25% من أسهمها فى البورصة المحلية العام المقبل، بحسب ما قالته روبا مزروع، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقالت مزروع إن حجم استثمارات الشركة تقدر بـ 40 مليون دولار، وأنها تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 8 ملايين دولار، لزيادة مساحة مصنعها بمنطقة سقارة عبر شراء أرض مجاورة.

وكشفت أن الاستثمارات الجديدة هدفها زيادة الطاقة الإنتاجية 30% لترتفع من 100 ألف قطعة شهرياً فى الوقت الحالى إلى 130 ألف قطعة خلال الربع الثانى من 2024.

أوضحت أن الزيادة في الطاقات الإنتاجية سيتم توجيهها للسوق المحلى من خلال البيع أونلاين، فى حين أنها تعتمد فى الوقت الحالى على تصدير كامل إنتاجها للأسواق الخارجية.

وكشف أن السوق الأمريكية يستحوذ على 80% من صادرات الشركة فيما يتم توجيه الـ20% المتبقية لدول الاتحاد الأوروبى.

أوضحت أن الشركة تعتمد على التصدير للولايات المتحدة الأمريكية؛ نتيجة لوجود اتفاقية الكويز التى تضمن دخول المنتجات بإعفاءات جمركية تتراوح من 15% لـ 43% بجانب قصر فترات الشحن بين مصر وأمريكا التى تصل إلى 12 يوما.

لكنها ذكرت أن هناك الكثير من التحديات تواجههم حاليًا فى السوق الأمريكى بينها صعوبة المنافسة، نظراً لتوجه المستهلكين الأمريكان نحو البدائل الأقل سعرا، بعد موجة التضخم المرتفع، ما جعل عملاؤها يتوجهوا لشراء منتجات من دول مثل إثيوبيا بتكلفة أقل.

أوضحت أنه لذلك تستهدف الشركة فتح أسواق جديدة فى دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا، كما تستهدف السوق البريطانى.

أكدت أن الشركة تعتمد على استيراد 50% من الخامات، وتحديداً الغزول المتوسطة والقصيرة من الهند وباكستان؛ نظراً لعدم توافرها محلياً – ما يؤدى لزيادة تكلفة المنتج النهائى بما يقلل تنافسية المنتج في الأسواق التصديرية.

لكنها أشارت إلى أن أزمة اللستيراد دفعتهم للاعتماد على بدائل محلية متمثلة فى الاكسسوارات سواء الأحبال أوالسوست أوالأزرار بدلاً من استيرادها من الصين، مؤكدة أن المنتجات المحلية باتت بجودة مرتفعة مقارنة بالمستورد.

وتأسست الشركة عام 2000 بمنطقة سقارة لتصنيع الملابس الشتوى مثل البلوفرات ثم تخصصت فى تصنيع المنتجات التى تعتمد على أقمشة الجينز.