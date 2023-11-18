اتفاق يسمح لـآزيموت بإتاحة الاستثمار فى صندوق الذهب من خلال آى صاغة

MENAFN - Al-Borsa News) اتفقت شركة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت مع شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، على إتاحة الاستثمار فى صندوق“آزى جولد az gold” عبر المنصة.

قال سعيد امبابى إن الاستثمار فى الصندوق سيتاح عبر المنصة بدءًا من العام المقبل.

وأوضح أن الاستثمار فى صندوق“ازى جولد” سيتاح من خلال شراء وثائق استثمار ، بقيمة 11.44جنيه للوثيقة الواحدة بحد أدنى 100 وثيقة للعملية الواحدة بالإضافة الى شراء السبائك الذهبية

بدأت منصة آى صاغة لتداول الذهب عام 2016 عبارة عن صفحة واحدة متضمنة أسعار الذهب فقط.

وكشف امبابى عن تطوير المنصة لتشمل طرفى المعادلة التاجر والعميل مع زيادة عمليات تحميل التطبيق والتى لم تقتصر على محلات الذهب ولكنها شلمت العملاء مما شجع الشركة إلى تحويل“اى صاغة” من تطبيق إلى منصة شاملة لتداول الذهب تتضمن عرض مشغولات ذهبية.

وأشار إلى أن المنصة تمنح العميل حرية اختيار القطعة من بين الأوزان والأشكال حسب قدرته الشرائية دون عناء الذهاب لمحلات الصاغة.

قال إمبابي، إن المنصة تتيح عرض جميع مشغولات محال الذهب حتى يتمكن العميل من مقارنة أسعار المحلات المختلفة بما يشكل سوقا حرة للذهب.

وأكد أن المشغولات المعروضة موثقة بدمغ مصلحة الدمغة والموازين بعيار ووزن سليم، ويستطيع العميل الشراء عبر المنصة بعد التأكد من مطابقة القطعة التى تعاقد عليها مع المعروضة عبر المنصة، ما يغلق الباب أمام عمليات الغش والتلاعب.

وكشف إمبابى أن المنصة تستهدف التوسع فى التداول الإلكترونى للفضة والماس بجانب الذهب، ويستطيع العميل شراء القطعة التى يرغب بها بضغطة زر واحدة

وقال إن عمليات تحميل التطبيق بلغت 375 ألف عملية وبلغ عدد المستخدمين 4.5 مليون مستخدم، وبلغت عدد الزيارات 65 مليون زيارة منذ يناير الماضى وحتى الآن.

وأشار إلى زيادة عدد التجار المشتركين فى المنصة إلى 174 تاجرا منذ إطلاقها بعد انضمام 20 تاجراً جديداً خلال العام الحالى.

وأوضح أن عدد العملاء الذين قاموا بالشراء والبيع عبر“آى صاغة” بلغ 2500 عميل خلال 2023، بإجمالى تنفيذ عمليات يصل الى 10.7 ألف عملية، منوها إلى استهداف المنصة زيادة عمليات التحميل إلى نصف مليون عملية العام المقبل.

ولفت إلى أن مدينة الذهب مهمة وتجعل مصر مركزا إقليميا للذهب فى العالم والأهم توفير العملة الصعبة من خلال التصدير خاصة مع تحسين المنتج المصرى، مضيفًا أنه خلال العام الجارى قامت 3 شركات مصرية بالتصدير للسعودية والإمارات، قامت شركة واحدة بتصدير 44 كيلو.

وعن البورصة السلعية قال امبابى، إنها مازالت فى البداية وصعب تقييمها وأنها غير مؤثرة فى أسعار الذهب حاليا.