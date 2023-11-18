اتفاق يسمح لـآزيموت بإتاحة الاستثمار فى صندوق الذهب من خلال آى صاغة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتفقت شركة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت مع شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، على إتاحة الاستثمار فى صندوق“آزى جولد az gold” عبر المنصة.
قال سعيد امبابى إن الاستثمار فى الصندوق سيتاح عبر المنصة بدءًا من العام المقبل.
وأوضح أن الاستثمار فى صندوق“ازى جولد” سيتاح من خلال شراء وثائق استثمار ، بقيمة 11.44جنيه للوثيقة الواحدة بحد أدنى 100 وثيقة للعملية الواحدة بالإضافة الى شراء السبائك الذهبية
بدأت منصة آى صاغة لتداول الذهب عام 2016 عبارة عن صفحة واحدة متضمنة أسعار الذهب فقط.
وكشف امبابى عن تطوير المنصة لتشمل طرفى المعادلة التاجر والعميل مع زيادة عمليات تحميل التطبيق والتى لم تقتصر على محلات الذهب ولكنها شلمت العملاء مما شجع الشركة إلى تحويل“اى صاغة” من تطبيق إلى منصة شاملة لتداول الذهب تتضمن عرض مشغولات ذهبية.
وأشار إلى أن المنصة تمنح العميل حرية اختيار القطعة من بين الأوزان والأشكال حسب قدرته الشرائية دون عناء الذهاب لمحلات الصاغة.
قال إمبابي، إن المنصة تتيح عرض جميع مشغولات محال الذهب حتى يتمكن العميل من مقارنة أسعار المحلات المختلفة بما يشكل سوقا حرة للذهب.
وأكد أن المشغولات المعروضة موثقة بدمغ مصلحة الدمغة والموازين بعيار ووزن سليم، ويستطيع العميل الشراء عبر المنصة بعد التأكد من مطابقة القطعة التى تعاقد عليها مع المعروضة عبر المنصة، ما يغلق الباب أمام عمليات الغش والتلاعب.
وكشف إمبابى أن المنصة تستهدف التوسع فى التداول الإلكترونى للفضة والماس بجانب الذهب، ويستطيع العميل شراء القطعة التى يرغب بها بضغطة زر واحدة
وقال إن عمليات تحميل التطبيق بلغت 375 ألف عملية وبلغ عدد المستخدمين 4.5 مليون مستخدم، وبلغت عدد الزيارات 65 مليون زيارة منذ يناير الماضى وحتى الآن.
وأشار إلى زيادة عدد التجار المشتركين فى المنصة إلى 174 تاجرا منذ إطلاقها بعد انضمام 20 تاجراً جديداً خلال العام الحالى.
وأوضح أن عدد العملاء الذين قاموا بالشراء والبيع عبر“آى صاغة” بلغ 2500 عميل خلال 2023، بإجمالى تنفيذ عمليات يصل الى 10.7 ألف عملية، منوها إلى استهداف المنصة زيادة عمليات التحميل إلى نصف مليون عملية العام المقبل.
ولفت إلى أن مدينة الذهب مهمة وتجعل مصر مركزا إقليميا للذهب فى العالم والأهم توفير العملة الصعبة من خلال التصدير خاصة مع تحسين المنتج المصرى، مضيفًا أنه خلال العام الجارى قامت 3 شركات مصرية بالتصدير للسعودية والإمارات، قامت شركة واحدة بتصدير 44 كيلو.
وعن البورصة السلعية قال امبابى، إنها مازالت فى البداية وصعب تقييمها وأنها غير مؤثرة فى أسعار الذهب حاليا.
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