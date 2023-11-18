جيد تكستايل إيجيبت تستهدف 500 مليون دولار مبيعات بحلول عام 2030

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد سامح، مدير عام مصنع“جيد تكستايل إيجيبت”، إن المصنع يستهدف الوصول إلى 20 ألف عامل ومبيعات تقدر بـ500 مليون دولار بحلول عام 2030.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمدينة العاشر من رمضان؛ مجموعة شركات“جيد تكستايل إيجيبت”، التي تعد جزءا من المجموعه الأم فى تركيا، مجموعة يشيم جروب.

وخلال جولته، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من محمد سامح، مدير عام المصنع، الذي أشار إلى أن مجموعة يشيم جروب تحظى بمكانة عالمية باعتبارها رائدة في صناع المنسوجات والملابس الرياضية، وأسس هذه المجموعة شكرو شانكايا في عام 1956، ولديها تواجد عالمي في كل من تركيا ومولدوفا ومصر.

وأوضح مدير المصنع أنه تم الامتداد في مصر تحت مجموعة مصانع“جيد تكستايل إيجيبت” في عام 2008 بمدينة برج العرب، ثم تم التوسع في مصنع العاشر من رمضان عام 2009، وبعد ذلك تم إنشاء مصنع آخر في برج العرب عام 2018، وعلى التوازى في العام نفسه تم إنشاء مصنع في الإسماعيلية.

وأشار إلى أن رؤية جيد تكستايل إيجيبت تهدف إلى تأسيس علامة تجارية تصنيعية معترف بها دوليًا؛ من أجل الحصول على منتجات عالية الجودة وخدمة تتمحور حول أعلى مستوى خدمة للعملاء العالميين، لافتا أيضا إلى أن المجموعة نجحت في استقطاب أشهر العلامات التجارية في العالم، ونتيجة التميز في الأداء المتكامل من حيث الالتزام بمواعيد الشحن ومعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية والمعايير التشغيلية، أصبحت المجموعة موردا استراتيجيا للعلامة التجارية“نايكي” وكذلك أصبحت شريكا للعلامة التجارية أندرأرمور، كما نجحت في إعادة بعض العلامات التجارية إلى مصر مرة أخرى نتيجه الثقة العالية في الأداء مثل تومى هيلفيجر وكذلك لاكوست.

وقال مدير الشركة: لا تتوقف المجموعة عن التوسع؛ ففى الأعوام الخمسة الأخيرة قامت بمضاعفة العمالة والمساحة والسعة الانتاجية لثلاتة أضعاف، كما تستهدف الوصول إلى 20 ألف عامل ومبيعات تقدر بـ500 مليون دولار بحلول عام 2030.