جيد تكستايل إيجيبت تستهدف 500 مليون دولار مبيعات بحلول عام 2030

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد سامح، مدير عام مصنع“جيد تكستايل إيجيبت”، إن المصنع يستهدف الوصول إلى 20 ألف عامل ومبيعات تقدر بـ500 مليون دولار بحلول عام 2030.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمدينة العاشر من رمضان؛ مجموعة شركات“جيد تكستايل إيجيبت”، التي تعد جزءا من المجموعه الأم فى تركيا، مجموعة يشيم جروب.
وخلال جولته، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من محمد سامح، مدير عام المصنع، الذي أشار إلى أن مجموعة يشيم جروب تحظى بمكانة عالمية باعتبارها رائدة في صناع المنسوجات والملابس الرياضية، وأسس هذه المجموعة شكرو شانكايا في عام 1956، ولديها تواجد عالمي في كل من تركيا ومولدوفا ومصر.
وأوضح مدير المصنع أنه تم الامتداد في مصر تحت مجموعة مصانع“جيد تكستايل إيجيبت” في عام 2008 بمدينة برج العرب، ثم تم التوسع في مصنع العاشر من رمضان عام 2009، وبعد ذلك تم إنشاء مصنع آخر في برج العرب عام 2018، وعلى التوازى في العام نفسه تم إنشاء مصنع في الإسماعيلية.
وأشار إلى أن رؤية جيد تكستايل إيجيبت تهدف إلى تأسيس علامة تجارية تصنيعية معترف بها دوليًا؛ من أجل الحصول على منتجات عالية الجودة وخدمة تتمحور حول أعلى مستوى خدمة للعملاء العالميين، لافتا أيضا إلى أن المجموعة نجحت في استقطاب أشهر العلامات التجارية في العالم، ونتيجة التميز في الأداء المتكامل من حيث الالتزام بمواعيد الشحن ومعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية والمعايير التشغيلية، أصبحت المجموعة موردا استراتيجيا للعلامة التجارية“نايكي” وكذلك أصبحت شريكا للعلامة التجارية أندرأرمور، كما نجحت في إعادة بعض العلامات التجارية إلى مصر مرة أخرى نتيجه الثقة العالية في الأداء مثل تومى هيلفيجر وكذلك لاكوست.
وقال مدير الشركة: لا تتوقف المجموعة عن التوسع؛ ففى الأعوام الخمسة الأخيرة قامت بمضاعفة العمالة والمساحة والسعة الانتاجية لثلاتة أضعاف، كما تستهدف الوصول إلى 20 ألف عامل ومبيعات تقدر بـ500 مليون دولار بحلول عام 2030.
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