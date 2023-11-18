وزيرة الهجرة: اقتربنا من تأسيس أول شركة لاستثمارات المصريين بالخارج

MENAFN - Al-Borsa News) التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور حسن الجراحي، المستثمر المصرى بالسعودية، وعضو المجلس التأسيسى للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والذى أعرب عن شكره لوزارة الهجرةً لكل ما قامت به من جهود حتى تم تسجيل الشركة.

وأوضحت السفيرة سها جندى أن هناك جهودًا مستمرة لوزارة الهجرة مع وزارات ومؤسسات الدولة كافة، لجذب استثمارات المصريين بالخارج إلى مصر، مضيفة أن مصر تمتاز ببنية تحتية متميزة للغاية، والتى تعد ثمرة الإصلاحات التى حدثت على مدار سنوات، متابعة أن مصر تمثل سوقا كبيرا، ما يعد فرصة لانتشار المنتجات ويضمن فرص النجاح للمشروعات المختلفة، وهو ما يمثل ثمرة جهود مستمرة فى الجمهورية الجديدة.

وثمنت وزيرة الهجرة جهود المستثمرين المصريين بالخارج الذين يحققون نجاحات متميزة، حيث وجهت الدعوة إليهم للمشاركة فى فرص الاستثمار التى تتيحها الدولة المصرية، سواء فيما يتاح عبر خارطة الاستثمار الصناعي، أو الاستفادة من المزايا والمحفزات المختلفة، ومن بينها الرخصة الذهبية والإعفاءت الضريبية، وغيرها من المزايا التى تتيحها مصر للمستثمرين.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة شركات ((مصنع الأمل للطباعة)) و((البارز للصناعة)) و((المصرية لنماذج المعلومات))، أن تعاون السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة مع المصريين فى الخارج، يُذلل كل العقبات الموجودة أمام المصريين بالخارج الراغبين فى الاستثمار فى مصر، مشيدا بدورها فى تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين من المصريين بالخارج الراغبين فى التوسع فى السوق المصري، والاستفادة من المزايا المطروحة.

وأوضح الجراحى أن شركة المصريين بالخارج للاستثمار، ستجذب الكثير من المستثمرين، لثقة المصريين بالخارج فى الدولة المصرية الاى تشهد طفرة غير مسبوقة فى مختلف المجالات،

وثمن الجراحى حرص السفيرة سها جندى على تعريف المستثمرين المصريين بالخارج بفرص الاستثمار فى مصر، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين من المصريين بالخارج، لدعم جهود التنمية.

وفى ختام اللقاء أعربت وزيرة الهجرة عن تقديرها للجهود المبذولة من المستثمرين المصريين بالخارج لضخ استثماراتهم فى مصر، والمناقشات المستمرة التى أثمرت عن إطلاق أول شركة لاستثمارات المصريين بالخارج، موضحة أن الأعضاء المؤسسين للشركة قطعوا شوطا كبيرا فى خطوات تأسيس الشركة، مؤكدة أن إدارة الشركة يجب أن تكون من المستثمرين البارزين الذين حققوا نجاحات كبيرة فى الاستثمار فى مصر وخارجها، ولديهم الدراية الكبيرة بالسوق المصري.