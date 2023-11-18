وزيرة الهجرة: اقتربنا من تأسيس أول شركة لاستثمارات المصريين بالخارج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور حسن الجراحي، المستثمر المصرى بالسعودية، وعضو المجلس التأسيسى للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والذى أعرب عن شكره لوزارة الهجرةً لكل ما قامت به من جهود حتى تم تسجيل الشركة.
وأوضحت السفيرة سها جندى أن هناك جهودًا مستمرة لوزارة الهجرة مع وزارات ومؤسسات الدولة كافة، لجذب استثمارات المصريين بالخارج إلى مصر، مضيفة أن مصر تمتاز ببنية تحتية متميزة للغاية، والتى تعد ثمرة الإصلاحات التى حدثت على مدار سنوات، متابعة أن مصر تمثل سوقا كبيرا، ما يعد فرصة لانتشار المنتجات ويضمن فرص النجاح للمشروعات المختلفة، وهو ما يمثل ثمرة جهود مستمرة فى الجمهورية الجديدة.
وثمنت وزيرة الهجرة جهود المستثمرين المصريين بالخارج الذين يحققون نجاحات متميزة، حيث وجهت الدعوة إليهم للمشاركة فى فرص الاستثمار التى تتيحها الدولة المصرية، سواء فيما يتاح عبر خارطة الاستثمار الصناعي، أو الاستفادة من المزايا والمحفزات المختلفة، ومن بينها الرخصة الذهبية والإعفاءت الضريبية، وغيرها من المزايا التى تتيحها مصر للمستثمرين.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة شركات ((مصنع الأمل للطباعة)) و((البارز للصناعة)) و((المصرية لنماذج المعلومات))، أن تعاون السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة مع المصريين فى الخارج، يُذلل كل العقبات الموجودة أمام المصريين بالخارج الراغبين فى الاستثمار فى مصر، مشيدا بدورها فى تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين من المصريين بالخارج الراغبين فى التوسع فى السوق المصري، والاستفادة من المزايا المطروحة.
وأوضح الجراحى أن شركة المصريين بالخارج للاستثمار، ستجذب الكثير من المستثمرين، لثقة المصريين بالخارج فى الدولة المصرية الاى تشهد طفرة غير مسبوقة فى مختلف المجالات،
وثمن الجراحى حرص السفيرة سها جندى على تعريف المستثمرين المصريين بالخارج بفرص الاستثمار فى مصر، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين من المصريين بالخارج، لدعم جهود التنمية.
وفى ختام اللقاء أعربت وزيرة الهجرة عن تقديرها للجهود المبذولة من المستثمرين المصريين بالخارج لضخ استثماراتهم فى مصر، والمناقشات المستمرة التى أثمرت عن إطلاق أول شركة لاستثمارات المصريين بالخارج، موضحة أن الأعضاء المؤسسين للشركة قطعوا شوطا كبيرا فى خطوات تأسيس الشركة، مؤكدة أن إدارة الشركة يجب أن تكون من المستثمرين البارزين الذين حققوا نجاحات كبيرة فى الاستثمار فى مصر وخارجها، ولديهم الدراية الكبيرة بالسوق المصري.
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