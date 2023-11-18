آبل توقف نشر إعلاناتها على منصة إكس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت شركة“آبل” إيقاف جميع إعلاناتها على منصة التواصل الاجتماعي“إكس”؛ بعد تقارير عن ظهور منشوراتها بجوار محتوى تم اعتباره يمينيًا متطرفًا، بحسب تقرير.
وحسبما نقل موقع“أكسيوس – Axios” الإخباري عن مصادر الجمعة، فإن هذه الخطوة جاءت بعد تقارير عن وضع إعلانات“آبل” جنبًا إلى جنب مع محتوى مؤيد للنازية.
وتعد صانعة الجوالات الأمريكية، معلنًا رئيسيًا على منصة التواصل المملوكة لـ“إيلون ماسك”، ويعد توقفها المؤقت إثر خطوة مماثلة من جانب شركة“إنترناشونال بيزنس ماشينز” المعروفة اختصارًا بـ“آي بي إم”.
وفي وقت سابق، نشرت منظمة“ميديا ماترز فور أمريكا” غير الربحية ذات الميول اليسارية تقريرًا، سلط الضوء على شركات“آبل” و”آي بي إم” و”أمازون” و”أوراكل” باعتبارها من بين الشركات التي ظهرت إعلاناتها بجوار منشورات يمينية متطرفة.
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