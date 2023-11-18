-->

Sunday, 19 November 2023 06:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آبل توقف نشر إعلاناتها على منصة إكس

11/18/2023 2:02:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت شركة“آبل” إيقاف جميع إعلاناتها على منصة التواصل الاجتماعي“إكس”؛ بعد تقارير عن ظهور منشوراتها بجوار محتوى تم اعتباره يمينيًا متطرفًا، بحسب تقرير.

وحسبما نقل موقع“أكسيوس – Axios” الإخباري عن مصادر الجمعة، فإن هذه الخطوة جاءت بعد تقارير عن وضع إعلانات“آبل” جنبًا إلى جنب مع محتوى مؤيد للنازية.

وتعد صانعة الجوالات الأمريكية، معلنًا رئيسيًا على منصة التواصل المملوكة لـ“إيلون ماسك”، ويعد توقفها المؤقت إثر خطوة مماثلة من جانب شركة“إنترناشونال بيزنس ماشينز” المعروفة اختصارًا بـ“آي بي إم”.

وفي وقت سابق، نشرت منظمة“ميديا ماترز فور أمريكا” غير الربحية ذات الميول اليسارية تقريرًا، سلط الضوء على شركات“آبل” و”آي بي إم” و”أمازون” و”أوراكل” باعتبارها من بين الشركات التي ظهرت إعلاناتها بجوار منشورات يمينية متطرفة.

MENAFN18112023000202011048ID1107450287

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث