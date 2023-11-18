آبل توقف نشر إعلاناتها على منصة إكس

MENAFN - Al-Borsa News) قررت شركة“آبل” إيقاف جميع إعلاناتها على منصة التواصل الاجتماعي“إكس”؛ بعد تقارير عن ظهور منشوراتها بجوار محتوى تم اعتباره يمينيًا متطرفًا، بحسب تقرير.

وحسبما نقل موقع“أكسيوس – Axios” الإخباري عن مصادر الجمعة، فإن هذه الخطوة جاءت بعد تقارير عن وضع إعلانات“آبل” جنبًا إلى جنب مع محتوى مؤيد للنازية.

وتعد صانعة الجوالات الأمريكية، معلنًا رئيسيًا على منصة التواصل المملوكة لـ“إيلون ماسك”، ويعد توقفها المؤقت إثر خطوة مماثلة من جانب شركة“إنترناشونال بيزنس ماشينز” المعروفة اختصارًا بـ“آي بي إم”.

وفي وقت سابق، نشرت منظمة“ميديا ماترز فور أمريكا” غير الربحية ذات الميول اليسارية تقريرًا، سلط الضوء على شركات“آبل” و”آي بي إم” و”أمازون” و”أوراكل” باعتبارها من بين الشركات التي ظهرت إعلاناتها بجوار منشورات يمينية متطرفة.