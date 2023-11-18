راية لتكنولوجيا المعلومات تستعرض أحدث حلول سيسكو العالمية بـCAIRO ICT

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، مشاركتها فى الدورة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا CairoICT، والذى تنظمه شركة“تريد فيرز إنترناشيونال”، ويُقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، تحت شعار“من أجل عالم أفضل”.

وتستعرض راية لتكنولوجيا المعلومات أحدث إسهاماتها فى مجالات حلول الذكاء الاصطناعى وتوظيفه الأمثل فى صناعات مُختلفة، وحلول البنية التحتية لشبكات المؤسسات، حلول التشغيل الآلى للعمليات الروبوتية (RPA)، وتطبيقات الأمن السيبرانى الموجهة للقطاعات المختلفة – والتى تعد إحدى أهم مجالات أعمال راية لتكنولوجيا المعلومات، وحلول وخدمات إدارة المشروعات، وتطوير حلول جديدة فى مجال البنية التحتية والحلول التقنية الخاصة بمقدمى خدمات الاتصالات.

بالإضافة إلى حلول مراكز البيانات، والحلول السحابية بالاعتماد على أحدث التقنيات المقدمة من كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال، ومن بينها شركة سيسكو العالمية الرائدة فى مجال تقنية المعلومات وشركة نيوتنكس“Nutanix” لحلول الحوسبة السحابية الهجينة متعددة الأوساط- على سبيل المثال لا الحصر.

وقال المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات:“نعتز بمشاركتنا فى الدورة الحالية من معرض Cairo ICT، امتداداً لمشاركتنا المثمرة عاماً بعد عام جنباً إلى جنب مع أبرز الفاعلين بقطات التكنولوجيا عالمياً ومحلياً، وإن الموضوع الرئيسى للمؤتمر فى عام 2023، متمثلاً فى الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته التى من شأنها إحداث طفرة على صعيد التحول الرقمي، يعد ركناً أساسياً من أعمالنا خلال السنوات الماضية، وعلينا أن نعمل سوياً لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعى الذى يُتوقع أن يضيف إلى الاقتصاد العالمى 15 تريليون دولار بحلول عام 2023، حسبما يشير الخبراء”.

وأضاف:“تسعدنا مشاركة تجاربنا المثمرة التى كان عامنا الحالى حافلاً بها، إذ حققت أعمالنا الموجهة لقطاعات الاتصالات – والقائمة منذ نحو عِقد من الزمان – طفرة هائلة بمزيد من الشراكات التى تهدف إلى التكيف مع متطلبات السوق المتطورة وطرح حلول على أصعدة شبكات الجيل الخامس 5G، والحوسبة المتنقلة، وغيرها من الابتكارات التكنولوجية”.

جدير بالذكر أن المعرض فى دورته الحالية يشهد حضوراً من أبرز الكيانات الحكومية، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص محلياً وعالمياً – إذ ينعقد بحضور وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة العدل، والبنك المركزى المصري، وعدد من الهيئات الحكومية، فضلاً عن مشاركة الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، بين قائمة ممتدة من الجهات والمؤسسات الحكومية الأكثر اهتمامًا بالتطور التكنولوجي.

كما يضم باقة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات الكبرى فى التقنية، والتكنولوجيا المالية، والبنوك، والتأمين فى مصر والعالم، ويتضمن الحدث مشاركة أكثر من 400 شركة عالمية ومحلية و200 متحدث فى جلساته ومؤتمراته التى تستمر على مدار 4 أيام.