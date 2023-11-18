راية لتكنولوجيا المعلومات تستعرض أحدث حلول سيسكو العالمية بـCAIRO ICT

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، مشاركتها فى الدورة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا CairoICT، والذى تنظمه شركة“تريد فيرز إنترناشيونال”، ويُقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، تحت شعار“من أجل عالم أفضل”.
وتستعرض راية لتكنولوجيا المعلومات أحدث إسهاماتها فى مجالات حلول الذكاء الاصطناعى وتوظيفه الأمثل فى صناعات مُختلفة، وحلول البنية التحتية لشبكات المؤسسات، حلول التشغيل الآلى للعمليات الروبوتية (RPA)، وتطبيقات الأمن السيبرانى الموجهة للقطاعات المختلفة – والتى تعد إحدى أهم مجالات أعمال راية لتكنولوجيا المعلومات، وحلول وخدمات إدارة المشروعات، وتطوير حلول جديدة فى مجال البنية التحتية والحلول التقنية الخاصة بمقدمى خدمات الاتصالات.
بالإضافة إلى حلول مراكز البيانات، والحلول السحابية بالاعتماد على أحدث التقنيات المقدمة من كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال، ومن بينها شركة سيسكو العالمية الرائدة فى مجال تقنية المعلومات وشركة نيوتنكس“Nutanix” لحلول الحوسبة السحابية الهجينة متعددة الأوساط- على سبيل المثال لا الحصر.
وقال المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات:“نعتز بمشاركتنا فى الدورة الحالية من معرض Cairo ICT، امتداداً لمشاركتنا المثمرة عاماً بعد عام جنباً إلى جنب مع أبرز الفاعلين بقطات التكنولوجيا عالمياً ومحلياً، وإن الموضوع الرئيسى للمؤتمر فى عام 2023، متمثلاً فى الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته التى من شأنها إحداث طفرة على صعيد التحول الرقمي، يعد ركناً أساسياً من أعمالنا خلال السنوات الماضية، وعلينا أن نعمل سوياً لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعى الذى يُتوقع أن يضيف إلى الاقتصاد العالمى 15 تريليون دولار بحلول عام 2023، حسبما يشير الخبراء”.
وأضاف:“تسعدنا مشاركة تجاربنا المثمرة التى كان عامنا الحالى حافلاً بها، إذ حققت أعمالنا الموجهة لقطاعات الاتصالات – والقائمة منذ نحو عِقد من الزمان – طفرة هائلة بمزيد من الشراكات التى تهدف إلى التكيف مع متطلبات السوق المتطورة وطرح حلول على أصعدة شبكات الجيل الخامس 5G، والحوسبة المتنقلة، وغيرها من الابتكارات التكنولوجية”.
جدير بالذكر أن المعرض فى دورته الحالية يشهد حضوراً من أبرز الكيانات الحكومية، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص محلياً وعالمياً – إذ ينعقد بحضور وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة العدل، والبنك المركزى المصري، وعدد من الهيئات الحكومية، فضلاً عن مشاركة الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، بين قائمة ممتدة من الجهات والمؤسسات الحكومية الأكثر اهتمامًا بالتطور التكنولوجي.
كما يضم باقة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات الكبرى فى التقنية، والتكنولوجيا المالية، والبنوك، والتأمين فى مصر والعالم، ويتضمن الحدث مشاركة أكثر من 400 شركة عالمية ومحلية و200 متحدث فى جلساته ومؤتمراته التى تستمر على مدار 4 أيام.
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